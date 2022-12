Michael Masi entra nel board di Karting Australia

Carica lettore audio

Masi è una delle due nuove nomine al consiglio di amministrazione di Karting Australia, insieme all'ex membro Melissa Holzberger, che aveva ricoperto il suo ultimo incarico nel 2017.

I loro rispettivi ruoli inizieranno formalmente il 1° gennaio.

Masi e Holzberger si uniranno al presidente Kevin Davis, Andrew Westacott, Rob Crawford, Samantha Reid, Garth Tander e John Reynolds nel Consiglio.

Tutti i membri del consiglio di Karting Australia lavorano su base volontaria.

Questo è il terzo ruolo amministrativo assunto da Masi da quando è tornato in Australia, insieme alle sue posizioni di presidente della Supercars Commission e di membro del South Australian Motorsport Board.

"L'esperienza di Michael nel mondo del motorsport in Australia e a livello mondiale è eccezionale e siamo lieti che abbia deciso di accettare l'invito ad entrare nel consiglio di amministrazione", ha dichiarato Davis.

"Melissa conosce bene il modo in cui Karting Australia opera e porta con sé una grande competenza commerciale, aggiungendo ulteriore esperienza al nostro Consiglio di Amministrazione, già molto accreditato".

"Avere altre due persone altamente qualificate come Michael e Melissa che si uniscono al nostro consiglio aggiunge ulteriore forza, stabilità ed esperienza per Karting Australia".

Come parte dell'annuncio Karting Australia ha anche confermato che Nathan Murray si dimetterà da direttore alla fine di dicembre a causa di impegni familiari e di lavoro.

"A nome dei miei colleghi direttori, del management e dello staff, vorrei ringraziare Nathan per il suo impegno durante il periodo in cui è stato direttore e mi auguro di continuare ad averlo come parte della nostra comunità del karting per molti anni a venire", ha aggiunto Davis.