WSK | La Super Master Series verso Lonato con 400 piloti

Dopo i primi tre eventi di La Conca, Sarno e Viterbo, la WSK Super Master Series è già in movimento verso la quarta tappa di Lonato, dove dal 4 all’8 marzo l’affluenza dei protagonisti del campionato organizzato da WSK Promotion sale ancora in quantità e qualità: al South Garda Karting sono attesi infatti ben 400 piloti con tutte le categorie al gran completo, dalle nazionali MINI e OK-NJ, alle internazionali e più prestazionali OKJ, OK e KZ2.

A Lonato punteggio più ricco

L’appuntamento di Lonato si presenta quanto mai importante dopo aver superato il giro di boa della scorsa prova al Leopard Circuit Viterbo, con il punteggio di campionato che diventa ancora più corposo, tanto da arrivare ad assegnare 153 punti al primo classificato fra i risultati nelle Manches, nella Prefinale e nella Finale. Questo punteggio resterà invariato anche nell’ultima prova in programma a Franciacorta del 18-22 marzo, quando saranno incoronati i vincitori di ogni categoria.

Come si presenta la WSK Super Master Series in vista di Lonato

Le classifiche maturate nelle prime tre gare hanno offerto una serie di avvicendamenti in testa alle graduatorie che lascia ancora molto incerto il percorso per chi si batte per la vittoria finale. Unica eccezione la OK-NJ con il “triplete” di Niccolò Perico, un exploit che lancia il pilota italiano con un gran vantaggio rispetto ai suoi rivali di campionato.

KZ2 – Orlov prosegue in testa

Max Orlov (Sodikart – Sodikart/TM Kart/LeCont) prosegue la sua corsa in testa alla classifica grazie alla vittoria a La Conca e il podio guadagnato a Viterbo, ma il pilota russo ora è insidiato dal pilota olandese e suo compagno di squadra, Senna Van Walstijn, vincitore nelle ultime due tappe, a Sarno e Viterbo. Ad insidiare i due leader di classifica ci ha provato a Viterbo Cristian Bertuca (Birelart Racing – Birelart/Iame), ma il pilota italiano è quinto in classifica, preceduto anche da altri due piloti Sodikart, gli olandesi Dion Van Werven e Jayden Thien.

I vincitori delle finali nelle prime tre prove di KZ2:

Max Orlov (La Conca), Senna Van Walstijn (Sarno), Senna Van Walstijn (Viterbo).

Campionato KZ2:

1° Orlov Max (//) punti 245

2° Van Walstijn Senna (NED) punti 199

3° Van Werven Dion (NED) punti 116

4° Thein Jayden (NED) punti 109

5° Bertuca Cristian (ITA) punti 75

OK – Krutogolov rileva Pesl

Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame/LeCont) torna al comando del campionato in OK dopo che il pilota ucraino aveva dovuto lasciare provvisoriamente la leadership conquistata a La Conca. A Sarno la vittoria era andata all’olandese Dean Hoogendoorn (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart) e la testa della classifica era passata al ceco Jindrich Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex). Con la sua seconda vittoria, Krutogolov torna a condurre ed è inseguito da Zac Drummond (Fusion Motorsport – KR/Iame), andato a podio a La Conca e a Viterbo. Hoogendoorn è terzo, precede Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) e il tedesco Luke Kornder (Ricky Flynn – LN kart/TM Kart) che si sta rivelando fra i più veloci.

I vincitori delle finali nelle prime tre prove della OK:

Lev Krutogolov (La Conca), Dean Hoogendoorn (Sarno), Lev Krutogolov (Viterbo).

Campionato OK:

1° Krutogolov Lev (UKR) punti 253

2° Drummond Zac (GBR) punti 211

3° Hoogendoorn Dean (NED) punti 177

4° Pesl Jindrich (CZE) punti 143

5° Kornder Luke (GER) punti 113

OKJ – Pizzonia riguadagna la leadership

Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega) è di nuovo in tesa al campionato. Il pilota brasiliano si era imposto a La Conca, per poi riproporsi con un successo netto anche nella terza prova di Viterbo, mentre nella seconda prova a Sarno era stato autore di una trasferta sfortunatissima. A Sarno la vittoria era andata al ceco Zdenek Babicek (Tepz Racing – Tony Kart/Iame) che era anche andato in testa al campionato, ma ora è sesto. Pizzonia ora vanta un discreto vantaggio sullo spagnolo Daniel Miron Lorente (Fusion Motorsport – KR/Iame) e al sorprendente giovane inglese Jarlath Sayer (Energy Corse – Energy/Iame).

I vincitori delle finali nelle prime tre prove della OKJ:

Antonio Pizzonia (La Conca), Zdenek Babicek (Sarno), Antonio Pizzonia (Viterbo).

Campionato OKJ:

1° Pizzonia Antonio (BRA) punti 222

2° Miron Lorente Daniel (NED) punti 152

3° Sayer Jarlath (GBR) punti 132

4° Nuvolini Many (FRA) punti 132

5° Green Will (GBR) punti 121

OK-NJ – Triplete di Perico

Per Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame/Vega) la OK-NJ è diventata terra di conquista. Il pilota italiano, di recente inserito nel programma Junior della Mercedes, ha conquistato un clamoroso “triplete” con le tre vittorie conseguite nelle prime tre gare di La Conca, Sarno e Viterbo, e vanta un bel vantaggio in campionato, grazie anche a due successi nella Prefinali. In campionato seguono distanziati lo svedese Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart), il finlandese Leo Laitinen (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart). Quarto e quinto l’italiano Gioele Carrer (Emme Racing – EKS/Modena Engines) e il polacco Antoni Ociepa (Novalux – Lenzokart/LKE).

I vincitori delle finali nelle prime tre prove della OK-NJ:

Niccolò Perico (La Conca), Niccolò Perico (Sarno), Niccolò Perico (Viterbo).

Campionato OK-NJ:

1° Perico Niccolo’ (ITA) punti 323

2° Hedfors Elton (SWE) punti 155

3° Laitinen Leo (FIN) punti 148

4° Carrer Gioele (ITA) punti 129

5° Ociepa Antoni (POL) punti 101

MINI Gr.3 – La leadership ora è di Pace

Il pilota maltese Zane Pace (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) conquista la sua prima vittoria nella WSK e si porta in testa al campionato, scavalcando i due precedenti leader, il marocchino Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), vincitore a La Conca, e l’americano Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame), vincitore a Sarno. Godschalk e Nahyl El Gahoudi si posizionano rispettivamente al secondo e terzo posto. Seguono due altri protagonisti come gli inglesi Daniel Ferguson (Team Driver – KR/Iame) e il compagno di squadra di Pace, Alfie Richard Mair.

I vincitori delle finali nelle prime tre prove della MINI Gr.3:

El Gahoudi (La Conca), Godschalk (Sarno), Pace (Viterbo).

Campionato MINI GR.3:

1° Pace Zane (MLT) punti 205

2° Godschalk Wynn (USA) punti 184

3° El Gahoudi Nahyl (MAR) punti 149

4° Ferguson Daniel (GBR) punti 142

5° Mair Alfie Richard (GBR) punti 135

MINI U10 – Burgess mantiene la testa del campionato

Situazione particolarmente vivace nella MINI Under 10, dove l’americano Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) mantiene la testa della classifica grazie alle due vittorie conquistate a La Conca e a Sarno, mentre a Viterbo perde il secondo posto del podio per una penalizzazione, decisione appellata da Parolin. Con il primo posto conquistato a Viterbo, si inserisce al secondo posto del campionato il francese Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame), terzo l’olandese Denver Bos (Kidix Driver – KR/Iame). La gara di Viterbo saluta anche il primo podio ottenuto dal giovane Wolff jr., Jack Fynn (KR Motorsport – KR/Iame), ora ottavo in classifica.

I vincitori delle finali nelle prime tre prove della MINI U10:

Zayne Burgess (La Conca), Zayne Burgess (Sarno), Sasha Miras Y Munoz (Viterbo).

Campionato MINI 10: (Sub-Judice)

1° Burgess Zayne (USA) punti 227

2° Miras Y Munoz Sasha (FRA) punti 166

3° Bos Denver (NED) punti 143

4° Jayden Francisco (CAN) punti 132

5° Ventorino Giovanni (ITA) punti 83