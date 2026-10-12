Kart Republic conquista la FIA Karting World Cup In OK-NJ con Niccolò Perico

Dopo il doppio successo di agosto nel campionato europeo, Kart Republic conquista un nuovo trofeo nel panorama FIA Karting grazie al giovanissimo Niccolò Perico, che ha dominato il weekend della Coppa del Mondo e vinto il titolo nella categoria OK-NJ.

Il weekend del giovane portacolori di Kart Republic e del programma Mercedes Junior è stato praticamente perfetto, con la qualifica conclusa in terza posizione, due vittorie nelle manche del sabato, il successo nella superheat della domenica mattina con conseguente pole position per la gara finale ed il netto successo nell’ultima e decisiva sessione, terminata con 5.949 secondi di vantaggio.

“Voglio ringraziare il team KR, Dino Chiesa, Mercedes, i miei genitori e tutti quelli che mi hanno supportato - ha dichiarato Perico -. Mi godo questo momento, sono davvero contentissimo, avevo davvero tanta fiducia e alla fine siamo riusciti a prenderci la vittoria”.

Niccolò Perico