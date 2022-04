Kart | Pilota russo sotto indagine FIA per un saluto nazista

Carica lettore audio

Gesti che mai e poi mai si dovrebbero fare e che mai una persona meriterebbe di dover vedere - figurarsi nel motorsport. La FIA ha avviato un'indagine sul comportamento tenuto dal kartista russo Artem Severiukhin nel corso della cerimonia di premiazione in Portogallo nel weekend appena trascorso.

Il giovane, che corre sotto licenza italiana a causa del divieto per gli atleti russi di competere, aveva trionfato nella finale del round di apertura del FIA Karting European Championship a Portimao, in Portogallo.

Tuttavia, durante la cerimonia del podio, quando stava risuonando l'inno nazionale italiano, Severiukhin ha toccato il suo cuore con un pugno, mimando poi il saluto nazista, accennando un sorriso nei confronti degli spettatori.

Il video di ciò che è accaduto a Portimao ha fatto il giro del mondo perché condiviso a lungo sui social, suscitando inoltre critiche ancora più accentuate ed aspre per l'invasione russa in territorio ucraino avvenuta oltre 40 giorni fa.

Questo pomeriggio la FIA ha pubblicato un comunicato stampa molto duro con cui ha condannato il gesto del giovane Severiukhin.

"La Federation Internationale de l'Automobile conferma di aver aperto un'indagine sulla condotta inaccettabile del signor Artem Severiukhin, verificatasi durante la cerimonia del podio della OK category al Round 1 FIA Karting European Championship 2022 al Kartodromo Internacional do Algarve, a Portimao".

"La FIA comunicherà a breve ulteriori misure che saranno prese per far fronte a questo caso", ha concluso il comunicato della Federazione.

Successivamente a quanto accaduto in Portogallo, Severiukhin ha negato di aver voluto fare un saluto nazista, ma di essere semplicemente intento a festeggiare con i propri famigliari.

"Vorrei parlare a tutti della situazione di ieri sul podio", ha fatto sapere in una dichiarazione ufficiale data dai funzionari russi. "Ho vinto il round del Campionato Europeo ed ero molto felice".

"Vengo dalla Russia. Ho ringraziato la squadra e i iei parenti che erano in Russia. Qualcuno ha visto un brutto gesto nelle mie azioni, ma non è così. Li ho solo ringraziati. Sono russo e sto dalla parte del mio paese".

Pochi minuti dopo la FIA, anche la Federazione Russa ha emesso un comunicato legato alla vicenda del giovane kartista russo che in Portogallo ha guidato con licenza italiana.

"La Federazione automobilistica russa riferisce di essere a conoscenza di quanto accaduto domenica 10 aprile, alla cerimonia di premiazione della prima prova del Campionato europeo di karting in Portogallo, quando l'atleta russo Artem Severyukhin, che stava guidando con una licenza italiana e per la squadra svedese, ha fatto un gesto che alcuni hanno percepito come "saluto romano".

"Al momento, la Federazione automobilistica russa sta chiarendo le circostanze dell'incidente e il gesto dell'atleta, e sta anche analizzando i commenti delle parti in relazione a questo.

La Federazione automobilistica russa informa che Artem Severyukhin è stato rilasciato dalla RAF e ha gareggiato nel campionato europeo con una licenza italiana, motivo per cui Artyom ha la bandiera italiana sul protocollo e l'inno italiano ha suonato sul podio".

"Segnaliamo anche che consideriamo inaccettabile qualsiasi, anche accidentale manifestazione di fascismo e nazismo nel motorsport russo e tra gli atleti russi.

I nostri ulteriori commenti su come l'incidente sarà considerato e quali misure saranno applicate all'atleta seguiranno più tardi, dopo la riunione del Consiglio dello Sport RAF".

Nel frattempo il team per cui corre Severiukhin, il Ward Racing, ha preso le distanze dal proprio pilota con un comunicato in cui ha reso noto di voler interrompere il contratto con il pilota russo a partire dalle prossime ore.

"Ward Racing condanna le azioni del pilota Artem Severiukhin fatte nel corso della cerimonia del podio del 10 aprile 2022 e lo fa nei termini più forti possibili, considerandoli una manifestazione di comportamento antisportivo, una violazione inaccettabile del codice etico e morale dello sport".

"Con questa dichiarazione, Ward Racing ha espresso la propria opinione, così come l'opinione di tutti gli atleti e dello staff del team stesso. Sulla base di queste considerazioni, War Racing non vede alcuna possibilità di continuare a collaborare con Artem Severiukhin e procederà con la risoluzione del suo contratto", ha concluso il team nel comunicato diffuso sulla propria pagina Instagram.