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Birelart presenta la nuova gamma S20: l'evoluzione per la stagione 2027

Con l’avvicinarsi della stagione 2027, Birelart e FreeLine hanno svelato ufficialmente la nuova gamma di kart e accessori S20, l’ultima espressione della continua ricerca della massima prestazione in pista.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 27 nov 2026, 12:02

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Foto di: Korus Group

Ad offrire il setting per la presentazione dei nuovi modelli è stato il Tatuus HQ, che ospita al tempo stesso la sede del gruppo Korus. Una location altamente significativa, scelta per sottolineare la connessione profonda tra il mondo del karting e quello delle monoposto che prende vita all’interno del Gruppo.

Un unione resa possibile dalla condivisione di valori tra realtà strettamente connesse nel percorso di crescita dei piloti e nell'evoluzione della tecnologia racing.

Birelart presenta la nuova gamma S20: evoluzione per la stagione 2027

Foto di: Korus Group

La gamma S20 rappresenta un significativo upgrade in termini di dinamica, affidabilità e engineering complessivo, frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo condotto all’interno dell’HQ di Lissone e sul campo durante tutto il 2026.

Ogni innovazione firmata Birelart nasce dalle gare. Le soluzioni introdotte sulla nuova linea S20 sono il risultato di un rigoroso programma di test, elaborato all’interno dell’HQ e confermato nei test in pista.

L'intero programma di sviluppo S20 è stato guidato da un obiettivo preciso: ottimizzare il comportamento dinamico del kart per garantire prestazioni elevate e costanti in qualsiasi condizione di pista.

Birelart presenta la nuova gamma S20: evoluzione per la stagione 2027

Foto di: Korus Group

Prestazioni, tecnologia e passione al servizio del pilota

Il nuovo Birelart S20 non è un semplice restyling, ma un vero step ingegneristico che nasce dall'esperienza agonistica, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida del pilota insieme alla competitività del mezzo.

Progettato per garantire a piloti e team una piattaforma di facile gestione, reattiva e solida nei momenti chiave della gara, l'S20 si propone come scelta ideale per affrontare le sfide della stagione 2027.

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