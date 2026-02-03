Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Passione e innovazione, due parole chiave che hanno unito la casa di Lissone e l’ex pilota di F1 brasiliano per questo nuovo progetto. L’ultimo brand Birelart in ordine temporale, si aggiunge ad altri marchi vincenti e legati a piloti come Robert Kubica, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.

In occasione della recente Rotax Grand Final in Bahrain lo scorso dicembre, il marchio Barrichello ha in realtà già fatto il suo debutto in pista, equipaggiando l’intera categoria DD2 Masters. Lo stesso Rubens ha preso parte alla gara, dimostrandosi come sempre tra i più competitivi in pista.

Il rapporto tra Birelart e il pilota brasiliano ha ormai radici storiche, anche grazie alle partecipazioni da parte di Barrichello alle grandi manifestazioni karting nel mondo Rotax ma non solo, da ricordare infatti il Campionato del Mondo FIA Karting KZ – Kristianstad 2016 dove Rubens gareggiò con Birelart dalle qualifiche alla finale.

La gamma Barrichello by Birelart comprenderà tutte le categorie con un range per le classi OK (RB 30/32 S19 DD), KZ (RB 30/32 S19 SH) e Mini Kart (RB 28 S19).

Il marchio sarà più che riconoscibile, con una livrea che si basa sul design dello storico casco di Rubens Barrichello – arancione fluo e blu metallizzato unito al bianco, immediata impressione di freschezza e velocità in pista. Il tutto basato ovviamente sulla certezza dei materiali e la tecnologia Birelart del nuovo telaio S19.

"Sono molto contento di annunciare il marchio Barrichello by Birelart ufficialmente. Il nostro rapporto di amicizia con Rubens va avanti da molti anni e la sua passione per il karting e per questo mondo, nonostante tutti i suoi impegni e la sua carriera, non si è mai spenta", ha dichiarato Ronni Sala, Presidente e AD di Birelart.

"Vedere Rubens in pista con un Birelart è sempre stato un piacere, lo sarà ancora di più con un Birelart che ha il suo nome e i suoi colori".

Barrichello aggiunge: "Sono molto molto orgoglioso di far parte della famiglia Birelart. È stato sempre un sogno avere il mio marchio nel kart. Sono ancora impegnato in questo mondo, nel karting, che mi ha fatto crescere e capire praticamente tutto quello che poi ho vissuto nella mia carriera in F1".

"Il kart per me è veramente una passione di cuore, spero davvero che potremo vedere tanti Barrichello by Birelart per tutto il mondo!"