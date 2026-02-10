WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

Dopo le prime due prove della WSK Super Master Series di La Conca e Sarno, la stagione del grande karting internazionale 2026 è pronta a entrare nel vivo con l’esordio della WSK Euro Series al Leopard Circuit Viterbo, dove da mercoledì 11 a sabato 14 febbraio sono attesi circa 260 piloti per il primo dei tre appuntamenti della serie.

Tre appuntamenti: Viterbo, Lonato e Cremona

L’edizione di quest’anno si articola su tre appuntamenti, in programma tra febbraio e luglio: si parte a Viterbo il prossimo weekend, per proseguire poi a Lonato il 15-18 aprile e a Cremona l’8-11 luglio.

Passaggio fondamentale nel percorso di crescita

Quello della WSK Euro Series è un percorso che comprende ben sette categorie – KZ2, OK, OKJ, OK-N, OK-N Junior, MINI Gr.3 e MINI Gr.3 U10 – con l’obiettivo di offrire a piloti di ogni età l’ingresso nel prestigioso circuito delle gare internazionali.

La WSK Euro Series, a ben 16 anni dalla sua prima edizione del 2010, si conferma un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di giovani promesse e piloti affermati, grazie a un format collaudato che unisce organizzazione di qualità, circuiti di riferimento e team di primo piano. Il contesto competitivo ideale, per i piloti di spicco di questa stagione agonistica.

Albo d’Oro ricco di grandi talenti

Nel corso degli anni, il campionato ha visto emergere talenti che hanno poi raggiunto le principali categorie del motorsport professionistico. Tra i nomi più rilevanti che spiccano nell’Albo d’Oro anche i piloti di Formula 1 come Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, oltre al nuovo arrivato Arvid Lindblad.

I campioni in carica

Ad aggiudicarsi il titolo nella scorsa edizione del 2025 sono stati nella MINI Gr.3 Elton Hedfors (SWE) (Parolin Motorsport - Parolin/Iame/Vega), nella MINI U10 Wynn Godschalk (USA) (Kidix - KR/Iame/Vega), nella OKJ Iskender Zulfikari (TUR) (Forza Racing - Exprit/TM Kart/Vega), nella OK Christian Costoya (ESP) (Parolin Motorsport - Parolin/TM kart/LeCont), nella OK-NJ Huifei Xie (CHN) (Team Driver - KR/Iame/Vega), nella OK-N Manuel Scognamiglio (ITA) (Tellone Motorsport - Tony Kart/Iame/Vega).

La fase finale di sabato 14 febbraio in TV e Live Streaming

La fase finale sarà trasmessa in diretta TV Live Streaming nei siti WSK, Motorsport.com e YouTube.

Questi gli indirizzi web:

www.wskarting.it/index.asp

https://motorsport.com/

https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION