L'Indy Lights si prenderà una pausa nel 2020

La formula propedeutica principale della IndyCar, il gradino più alto della Road to Indy dopo Indy Pro 2000 e USF2000, ha avuto sempre poche vetture in griglia nelle ultime stagioni, nonostante gli sforzi del promotore RTI Dan Andersen per rinvigorirla con il telaio specifico Dallara IL15 introdotto cinque anni fa e migliorando la copertura televisiva.

La serie ha patito due duri colpi nel 2016 e nel 2017 con due squadre di alta qualità che avevano schierato fino a quattro auto ciascuna - Schmidt Peterson Motorsports e Carlin Racing - che si sono ritirate dal campionato per concentrarsi sui loro programmi IndyCar.

Da allora la griglia ha raramente raggiunto numeri in doppia cifra nelle gare, al di fuori della Freedom 100 disputata all'Indianapolis Motor Speedway due giorni prima della 500 Miglia di Indianapolis.

Tra le stelle attuali della IndyCar Series che si sono fatte le ossa nella Indy Lights ci sono i campioni Scott Dixon, Tony Kanaan e Josef Newgarden, mentre i due campioni più recenti di Lights, Patricio O'Ward e Oliver Askew, guideranno per la squadra Arrow McLaren SP nel 2020.

Colton Herta (Andretti Steinbrenner Autosport) e Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) hanno entrambi ottenuto il secondo posto negli ultimi campionati, mentre i piloti part timer IndyCar, Sage Karam e Spencer Pigot, sono stati campioni Indy Lights.

Secondo Trackside Online, "le squadre sono state informate della decisione ieri per la prima volta, e si prevede che la cosa sarà annunciata ufficialmente lunedì".

Tuttavia, i campionati Indy Pro 2000 e USF2000 non dovrebbero risentirne.