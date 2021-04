Santino Ferrucci torna alla Indy 500 con la RLL

Lo statunitense quest'anno è portacolori della Sam Hunt Racing in NASCAR Xfinity Series, ma sugli ovali si è sempre fatto valere, con un poker di quarti posti conquistati con Dale Coyne Racing, uno dei quali nel 2020 proprio in Indiana, dove ha all'attivo anche il settimo piazzamento del 2019.

Ferrucci si unirà a Takuma Sato e Graham Rahal per l'evento di maggio, svolgendo due giorni di test questa settimana allo Speedway.

"Sono entusiasta di partecipare alla 500 miglia di Indianapolis con Rahal Letterman Lanigan Racing. È una grande opportunità e non posso che ringraziare la squadra, i proprietari e i partner per aver creduto in me", ha commentato Santino.

"Sono super entusiasta e pronto per andare ad Indianapolis e prepararmi per questa grande corsa".