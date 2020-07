Rosenqvist centra il primo trionfo in IndyCar a Road America

Felix Rosenqvist ha conquistato la sua prima vittoria in IndyCar nel secondo round del weekend a Road America superando al penultimo giro Pato O'Ward.

Per tutta la gara è stata una battaglia fra il portacolori di Chip Ganassi Racing e il poleman della Arrow McLaren SP, con lo svedese che ha dovuto rimontare per via di un secondo pit-stop lento, fino a raggiungere il Campione 2018 della Indy Lights nelle ultimissime battute.

Rosenqvist ha montato un set di gomme dure nuove, mentre O'Ward aveva scelto le soft rosse; la scelta di quest'ultimo si è rivelata sbagliata per il 21enne messicano, che ha cercato di difendersi come poteva, ma addirittura vedendosi "sdoppiare" da Conor Daly.

Rosenqvist ha preso O'Ward a due giri dalla fine e all'uscita della curva 5 lo ha attaccato; i due si sono trovati fianco a fianco sfiorandosi anche, ma alla fine a prevalere è stato il nordico, che si riscatta dopo un avvio di stagione difficile che lo aveva visto finire K.O. in Texas e piazzarsi poi 15° e 18° nelle altre due gare.

O'Ward deve accontentarsi del secondo posto, che comunque è il suo miglior piazzamento nella serie.

Alexander Rossi (Andretti Autosport) completa il podio e per la prima volta nell'anno termina in Top3 dopo un avvio terribile.

L'altro pilota di Ganassi, Marcus Ericsson, è quarto, seguito da Colton Herta e da Santino Ferrucci (Dale Coyne Racing), penalizzato per aver mandato fuori Jack Harvey alla prima curva al via.

Nel primo giro è successo di tutto: Will Power ssi è trovato coinvolto in una carambola che prima ha visto Ryan Hunter-Reay volare fuori pista alla prima staccata e poi il pilota del Team Penske toccarsi con Graham Rahal mandandolo a muro.

Per punizione, Power è stato costretto ad accodarsi al gruppo e nel finale si è pure girato nell'erba rimanendo bloccato. Un successivo periodo di neutralizzazione gli ha consentito comunque di risalire la china e chiudere 11° davanti a Scott Dixon, alle prese con una serie di problemi in pit-lane.

Male anche Josef Newgarden e Simon Pagenaud, rispettivamente nono e tredicesimo.