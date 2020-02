Presentato il team Arrow McLaren SP che correrà in IndyCar

In attesa della presentazione della McLaren MCL35 - avverrà il 13 febbraio a Woking - che prenderà parte al Mondiale 2020 di Formula 1 con Carlos Sainz e Lando Norris, la Casa di Woking ha presentato oggi il suo progetto sportivo e il suo team che correrà nel campionato IndyCar 2020. Il grande assente, come già avevamo ricordato qualche giorno fa, è Fernando Alonso. Il contratto di collaborazione tra l'asturiano e la McLaren è terminato alla fine dello scorso anno senza essere rinnovato.

McLaren e Arrow Schmidt Peterson Motorsports hanno unito le forze dando vita al team Arrow McLaren SP che correrà in IndyCar a partire da questa stagione e cercherà di crescere costantemente per arrivare a lottare con i team migliori per portare a casa anche la 500 Miglia di Indianapolis.

McLaren ha già tentato di tornare al successo nel celebre catino dell'Indiana nel 2017, quando corse assieme ad Andretti Autosport-Honda qualificandosi quinta con Fernando Alonso e comandando la corsa per 27 giri prima di essere costretta al ritiro.

Ha provato anche più recentemente e sempre con Fernando Alonso, ma appoggiandosi a una struttura inadeguata per gli obiettivi del team come Carlin tanto da portare alla non qualificazione la vettura nonostante vi fosse al volante un talento del calibro di Alonso.

Il team ha lasciato i motori Honda per via dei recenti trascorsi tra McLaren e la Casa giapponese in Formula 1 a dir poco burrascosi, accasandosi con Chevrolet. Questo pomeriggio sono state presentate le due monoposto del team, che saranno affidate a Patricio "Pato" O'Ward e Oliver Askew.

O'Ward è stato chiamato a sostituire James Hinchcliffe sulla vettura numero 5: "Nel 2020 partirà qualcosa di nuovo, non solo per me ma anche per il team. La macchina sembra aggressiva e veloce, il team è fatto da personale competente e c'è grande volontà di crescere".

Askew, che invece piloterà la vettura numero 7, ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di iniziare la stagione a St Petersburg, che sarà anche la mia prima gara e sarò debuttante. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e nei test dovremo lavorare in pista e a casa per essere più preparati che potremo in vista dell'inizio vero e proprio della stagione".