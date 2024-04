Prema sbarca negli USA: ufficiale l'ingresso in IndyCar dal 2025

A partire dalla stagione 2025, Prema continuerà la sua espansione verso altre categorie. Dopo i successi ottenuti in tutte le serie europee in cui ha militato nel corso di una storia lunga quarant’anni, la squadra italiana sbarcherà ufficialmente negli Stati Uniti, dove a partire dal prossimo anno prenderà parte alla stagione del campionato IndyCar.

Si tratta di un salto verso un nuovo progetto per una delle squadre più vincenti in assoluto nelle categorie propedeutiche europee, nel più importante campionato a ruote scoperte del Nord America, in cui figura anche una delle corse più affascinanti nell’intero ambito del motorsport, la 500 miglia di Indianapolis.

Questa nuova avventura inizierà con due vetture supportate da Chevrolet, che fornirà i motori al team. Per calarsi in questo progetto, la squadra IndyCar della Prema opererà in una sede distaccata in Indiana, in modo da avere un punto di appoggio anche oltreoceano per la preparazione delle vetture e la gestione della scuderia.

"L'annuncio di oggi segna un momento cruciale nella storia di Prema Racing", ha dichiarato il team principal Rene Rosin, che ha annunciato non solo che la squadra prenderà parte all’intera stagione IndyCar, ma anche che prenderà parte alla prestigiosa Indy 500.

Prema Powerteam logo Foto di: GP2 Series Media Service

"Passare alla NTT IndyCar Series e partecipare alla famosa 500 miglia di Indianapolis è un sogno che si avvera per la nostra famiglia Prema e per tutti coloro che sono coinvolti nella nostra azienda. Abbiamo un enorme rispetto per la IndyCar, le sue sfide e la sua storia sensazionale, e non vediamo l'ora di farne parte”.

"Anche se competere in IndyCar non sarà facile, siamo determinati a impegnarci al massimo, a imparare il più rapidamente possibile e a diventare protagonisti fin dall'inizio. Il desiderio di lottare per la vittoria è la forza che ci spinge a lottare, e questa tipologia di sfida ci darà ancora più motivazioni per tentare di centrare il successo”.

"Questo nuovo capitolo sarà vantaggioso anche per Prema Racing e per il suo personale, in quanto produrrà straordinarie opportunità di apprendimento e di trasferimento di know-how. Vogliamo ringraziare IndyCar per la calorosa accoglienza e Chevrolet per aver sostenuto questo progetto. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare nella nostra nuova sede in Indiana e di scendere in pista il prima possibile".

Da quando è stata fondata nel 1983 da Angelo Rosin, Prema ha avuto modo di lavorare con tantissimi talenti nelle categorie propedeutiche, costruendo un legame importante, tante che diversi piloti hanno completato il loro percorso giovanile restando fedeli alla squadra anche nel salto di categoria. Sulla attuale griglia di F1 vi sono diversi piloti che sono passati tra le fila della Prema prima del salto nella massima categoria, tra cui Charles Leclerc, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Lance Stroll.

Tuttavia, la scuderia italiana ha avuto modo anche di lavorare con piloti che poi si sono legati al mondo IndyCar, tra cui il campione del mondo di F1 del 1997 e il vincitore della Indy 500 del 1995 Jacques Villeneuve, ma anche talenti che oggi corrono nel campionato NordAmericano, come Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong e Callum Ilott.

Rene Rosin, Team manager Prema Powerteam Foto di: FIA F3 / Suer

Per Prema questo progetto rappresenta anche un'opportunità di crescita per ingegneri, meccanici e altri membri del team, ma anche un’opportunità di sbocco per quei piloti che, avendo completato il loro percorso giovanile con il team italiano, vogliono affacciarsi a nuove categorie ma senza perdere i legami costruiti negli anni.

"Prema Racing, con la sua portata globale e la sua straordinaria presenza nelle corse a ruote scoperte, sarà una grande aggiunta al nostro paddock, che è in continua crescita e altamente competitivo", ha dichiarato il presidente di IndyCar Jay Frye.

"Non vediamo l'ora di vedere Rene e PREMA sulla griglia della NTT IndyCar Series nel 2025".

"Chevrolet è lieta di dare il benvenuto a Rene Rosin e a Prema Racing nel nostro roster della NTT IndyCar Series 2025. Prema porta un successo globale al Team Chevy e all'organizzazione vincente", ha dichiarato Mark Stielow, Direttore delle competizioni motoristiche di General Motors.

Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito riguardo a piloti, sponsor e partner, mentre il team inizierà presto i preparativi per la stagione a venire, allestendo la sede in Indiana, le auto e le attrezzature necessarie per competere ad alti livelli.