Nasr e Daly i rinforzi di Carlin per la IndyCar 2020

Felipe Nasr e Conor Daly sono gli ultimi due arrivati in IndyCar Series, che nel weekend aprirà i battenti a St. Petersburg.

Il brasiliano sarà al volante della vettura #31 schierata dalla Carlin, mentre lo statunitense prende il posto di Max Chilton nelle gare sugli ovali.

Nasr ha già avuto modo di provare la vettura nei test pre-stagione e per lui sarà il debutto nel campionato a Stelle e Strisce di monoposto.

"E' bello vedere che tutto il lavoro messo in questo programma alla fine ha portato a qualcosa pagando - dice il 27enne sudamericano - Sono grato a Trevor Carlin per avermi dato l'opportunità di guidare la vettura #31 in questo weekend, e a Chevrolet per il supporto. Voglio contribuire con la mia esperienza ad ottenere un bel risultato per il team, spero che le velocità avute a Sebring qualche giorno fa siano le stesse anche sul cittadino di St. Petersburg. So che la squadra ha lavorato tantissimo in inverno e sono entusiasta di poter correre con lei. Non vedo l'ora sia venerdì mattina per scendere in pista".

Per quanto riguarda Daly, la Carlin ha confermato che le sue gare saranno Texas Motor Speedway, Richmond Raceway, Iowa Speedway e Gateway.