Mid-Ohio, Gara 1: prima vittoria stagionale per Power

E’ stato un vero e proprio monologo quello messo in scenda da Will Power nella prima gara di Mid-Ohio che ha regalato al pilota del team Penske la prima vittoria della stagione.

Alla partenza Power, già autore della pole, è scappato via mentre alle sue spalle il suo compagno di team Josef Newgarden è riuscito ad infilarsi all’interno di Ryan Hunter-Reay in curva 4 lasciando il pilota dell’Andretti Autosport esposto agli attacchi di Conor Daly.

Dietro di loro la vettura con gomme nere più in alto in classifica era quella di Alexander Rossi, quinto, davanti a Rosenqvist, Harvey, Rahal, Andretti e Veekay.

Al quarto giro Hunter-Reay è riuscito a superare nuovamente Daly ma si è trovato a 4 secondi di distacco da Power ed a 2’’7 da Newgarden, mentre al sesto passaggio Santino Ferrucci è riuscito ad entrare in top 10 avendo la meglio su VeeKay all’interno di curva 4.

In vetta Power è riuscito ad incrementare il suo vantaggio sino a 3’’5 secondi su Newgarden già al sedicesimo passaggio.

Al 14° giro Herta è riuscito a portarsi in nona posizione superando Ferrucci, mentre poco più avanti si è assistito ad un bel duello tra Harvey, su gomme rosse, e Graham Rahal, su mescole dure, con il pilota del Raal Letterman Lanigan bravissimo a superare il rivale all’esterno di curva 4 costringendo Harvey al pit.

Pagenaud ha effettuato la sosta al giro 19, mentre Hunter-Reay è entrato una tornata dopo e Will Power e Scott Dixon al giro 22.

Power è tornato in pista con 3’’8 di margine su Newgarden nonostante si trovasse in sesta piazza a causa della strategia alternativa di Rossi, Rahal, Herta, Ferrucci e VeeKay scattati con le Firestone nere.

Quanto tutti hanno effettuato il cambio gomme, Power si è nuovamente trovato in testa ma il margine su Newgarden è sceso a 2’’9 a causa delle battaglie infuocate tra i piloti che lo precedevano, mentre Hunter-Reay seguiva a 2’’3 ma doveva tenere sotto controllo negli specchietti la rimonta di Rossi con gomme soft.

Rosenqvist e Rahal sono riusciti a risalire in quinta e sesta piazza davanti ad Harvey, mentre Daly è scivolato in ottava davanti a Dixon bravissimo nel superare Herta a seguito di un errore di quest’ultimo in curva 2.

A metà gara Power ha potuto incrementare il suo vantaggio su Newgarden sino a sei secondi, mentre Ryan Hunter-Reay e Rossi seguivano a 2 secondi.

La lotta per le posizioni di vertice ha temporaneamente perso Alexander Rossi al giro 45 quando quest’ultimo è tornato ai box per la seconda sosta e subito dopo è stato imitato da Newgarden, Hunter-Reay e Rosenqvist.

La strategia di Rossi ha funzionato dato che è riuscito a beffare Hunter-Reay per portarsi in terza posizione, mentre Power e Rahal si sono fermati due giri dopo lasciando Herta al comando provvisorio al giro 51.

Power è così tornato in pista con ben 8’’2 di vantaggio su Newgarden e Rossi in terza ad un secondo di ritardo dalla Penske #1. Ryan Hunter-Reay è scivolato in quinta alle spalle di Rahal.

Rossi ha però divuto iniziare a guardare negli specchietti con una certa frequenza per controllare la rimonta di Rahal sempre più vicino ed a 9 giri dal termine, complice anche Zach Veach doppiato, Rahal ha tentato l’attacco in curva 4 ma Rossi è stato bravissimo a difendersi.

In testa nulla è cambiato con Power e Newgarden che hanno incrementato il distacco su Rossi, mentre la battagli più ravvicinata ha visto protagonisti Hunter-Reay e Rosenqvist, ma il pilota del team Ganassi si è lamentato dei pochi push to pass a disposizione.

Power ha tagliato il taguardo con un margine superiore ai 7 secondi su Newgarden, mentre Rossi, giunto ad 1’’5 dalla Penske #1, ha preceduto di un nulla Rahal.

Havery ha condotto una gara in solitaria in settima posizione precedendo VeeKay ed Herta, mentre all’ultimo giro Daly è crollato dalla decima alla tredicesima piazza venendo superato da Dixon, O’Ward e Palou.

Per Will Power questa è stata la trentottesima vittoria in carriera, la prima della stagione.