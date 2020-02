McLaughlin debutta in IndyCar ad Indianapolis con Penske

Scott McLaughlin prenderà parte al GMR Grand Prix di Indianapolis con il Team Penske, facendo così il suo debutto in IndyCar Series nel 2020.

Il neozelandese aveva svolto un test con il team a Sebring poco tempo fa e proverà ancora la vettura #2 motorizzata Chevrolet nella sessione prevista per lunedì prossimo ad Austin, alla quale sarà presente anche Josef Newgarden.

"E' una fantastica opportunità poter correre contro alcuni dei migliori piloti di monoposto nel mondo su un tracciato storico per il motorsport - ha detto la stella del Supercars - Sono entusiasta perché mi appresto a dare l'assalto al titolo nel Supercars con il Shell V-Power Racing Team, ma non vedevo l'ora di affrontare anche questa sfida e finalmente ne ho l'occasione. Da pilota dico che è un sogno correre in IndyCar con il Team Penske. L'esperienza dei test a Sebring mi tornerà utile, così come quella che farò ad Austin. Voglio imparare il più possibile per trarre il massimo dal round di Indianapolis".

Roger Penske ha aggiunto: "Scott ha una vasta esperienza in Supercars grazie ai successi ottenuti con il DJR Team Penske, siamo convinti che il suo talento gli consentirà di essere competitivo anche in IndyCar. Sarà molto interessante vedere come si svilupperà il lavoro con il team nella prima gara di Indianapolis che farà. Conosciamo Scott, lavora molto duramente per migliorare ogni giro e farà del suo meglio rappresentare degnamente il Team Penske, cercando di adattarsi in fretta alla IndyCar Series”.