Laguna Seca intitola il 'Cavatappi' ad Alex Zanardi, a 30 anni da 'The Pass'

Il tracciato di Laguna Seca intitolerà la sua mitica curva 'Cavatappi' ad Alex Zanardi, a 30 anni dal sorpassone di cui fu protagonista il pilota emiliano quando correva negli Stati Uniti.

Era l'8 settembre 1996 e l'allora alfiere di Chip Ganassi Racing, al volante della sua monoposto #4 motorizzata Honda e griffata Target, scavalcò con una mossa a sorpresa il rivale Bryan Herta andando a vincere l'evento finale del campionato CART, guadagnandosi gli onori delle cronache con quello che tutti hanno potuto conoscere in seguito come 'The Pass'.

In occasione della tappa conclusiva della IndyCar 2026, il tracciato californiano renderà omaggio all'indimenticato Campionissimo bolognese, scomparso lo scorso 1° maggio a 59 anni e già ricordato nel fine settimana dell'IMSA con una scritta 'Ciao Alex' posizionata proprio nel punto che ora sarà ufficialmente battezzato 'Zanardi Corkscrew'.

"Ho conosciuto Alex nel suo primo anno in IndyCar con Chip. Ricorderemo per sempre il suo stile di guida audace, la sua determinazione e, forse più di ogni altra cosa, quel sorriso contagioso che lo ha reso così amato da tutta la comunità degli sport motoristici", ha commentato l'ex-pilota Bruce Canepa.

La cerimonia di intitolazione si terrà venerdì alla presenza di tanti protagonisti della serie a Stelle e Strisce, come ad esempio Chip Ganassi, Max Papis e Doug Boles, ma non sarà l'unica iniziativa del fine settimana.

Proprio la squadra di Ganassi ha scelto di realizzare una livrea celebrativa per la monoposto #10 del fresco PentaCampione Álex Palou, che avrà una colorazione giallo-rossa con le saette dei fulmini a ricordare quelle della vettura di Zanardi.

“Sono davvero entusiasta di riavere il simbolo del fulmine sulla nostra vettura. Corriamo in memoria di Alex Zanardi e a Laguna Seca, il suo circuito, con la sua curva. E, come se non bastasse, ricorre il trentesimo anniversario del primo titolo IndyCar conquistato da CGR e Honda", ha detto lo spagnolo.

"Daremo il massimo per i tifosi, ma anche per noi stessi. E speriamo che sia una grande gara per la nostra auto #10".

Greg Hewitt, AD di DHL Express U.S., sponsor principale della macchina di Palou, aggiunge: “Siamo onorati di celebrare l’eredità di Alex Zanardi, una vera leggenda dell’automobilismo la cui determinazione, passione e spirito positivo incarnano gli stessi valori che guidano ogni giorno i nostri dipendenti".

"Laguna Seca riveste un significato particolare, poiché festeggiamo i 15 anni in IndyCar e un’incredibile stagione con Alex Palou. È un modo giusto per onorare l’eredità di Zanardi e celebrare al contempo lo spirito vincente che rende questo momento così speciale per DHL e Chip Ganassi Racing".