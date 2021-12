IndyCar | Sato approda in Dale Coyne Racing with RWR nel 2022

Il 44enne pilota giapponese, che ha trascorso le ultime quattro stagioni in Rahal Letterman Lanigan Racing centrando tre vittorie tra cui il secondo trionfo ad Indy, guiderà la macchina #51 lasciata libera da Romain Grosjean.

Come riportato per la prima volta da Motorsport.com nel mese di settembre, Coyne e Sato hanno discusso per diversi mesi.

"Penso che abbiamo schierato macchine forti a Indy per diversi anni e avuto i piloti giusti... Ma ovviamente una cosa è pensare che i tuoi ragazzi possano vincere e un'altra cosa è avere con te un due volte vincitore della 500 Miglia. Takuma c'è riuscito in quattro anni, una cosa incredibile! E la vittoria più recente è stata proprio l'anno scorso", dice Coyne.

"Takuma ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti che abbiano mai corso nella IndyCar Series, centrando due successi alla 500 Miglia di Indianapolis; non vediamo l'ora di competere con il nostro pacchetto. Una buona macchina con un grande pilota. Tutti nel team diamo il benvenuto al talentuoso Takuma".

Il co-proprietario Rick Ware ha aggiunto: "Sono entusiasta di avere Takuma in Dale Coyne Racing e nella famiglia RWR per il 2022. La sua esperienza nel motorsport è vasta, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo".

"Tramite essa, non vediamo l'ora di intensificare il programma e avere una stagione di successo, e forse anche aggiungere un'altra vittoria alla 500 miglia di Indianapolis alla lista di successi."

"Sono estremamente entusiasta che siamo stati in grado di arrivare ad un accordo con Dale, Rick e la Dale Coyne Racing", ha detto Sato. "Con la Honda parte integrante del Dale Coyne Racing, mi è sembrato ottimo. Il team ha dimostrato anno dopo anno che sono molto competitivi su tutti i tipi di circuiti".

"In particolare la velocità che la squadra ha mostrato negli ultimi anni alla Indy 500 è stata impressionante. Sono davvero impaziente di lavorare con il mio nuovo team e non vedo l'ora di iniziare".

Il compagno di squadra di Sato sarà David Malukas, e la conferma dovrebbe arrivare entro le prossime due settimane.