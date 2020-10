IndyCar: Rosenqvist passa alla Arrow McLaren SP nel 2021

Dopo due anni alla Chip Ganassi Racing, nei quali ha conquistato anche il titolo di Rookie of the Year nel 2019, una vittoria ed altri due podi, prenderà il posto di Oliver Askew sulla #7 della Arrow McLaren SP.

Rosenqvist salirà per la prima volta sulla vettura in occasione del test previsto per il 2 novembre al Barber Motorsports Park. Sarà per lui anche la prima opportunità di lavorare accanto al suo nuovo compagno di squadra Patricio O'Ward.

"Non vedo l'ora di fare il prossimo passo nella mia carriera e di unirmi alla Arrow McLaren SP" ha detto lo svedese, che la prossima settimana spegnerà 29 candeline. "La squadra ha dimostrato di poter essere competitiva quest'anno e non vedo l'ora di lavorare con Pato per continuare a farla crescere".

"Voglio ringraziare Sam Schmidt, Ric Peterson e Zak Brown, oltre a tutto il team per avermi dato questa opportunità. Sto già lavorando per arrivare il più preparato possibile alla prossima stagione. Sarà divertente".

Dal canto suo, Schmidt ha detto: "Abbiamo osservato Felix da quando è arrivato in Indy Lights nel 2016 e siamo rimasti impressionati dalle sue performance negli ultimi due anni. Pensiamo che lui e Pato si completino a vicenda e che quindi possano aiutare la squadra a progredire nel suo viaggio".

Brown ha aggiunto: "Non capita spesso di avere l'opportunità di affiancare due giovani talenti come Pato e Felix. Credo che questa sia una grande formazione e quindi sono entusiasta di vedere cosa possano fare insieme, dentro e fuori dalla pista".