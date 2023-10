IndyCar | Romain Grosjean avvia un'azione legale contro Andretti

La stagione 2023 di IndyCar si è conclusa il mese scorso, ma non mancano novità in vista del prossimo anno. Verso fine agosto è infatti arrivata la notizia dell’accordo tra il team Andretti e Marcus Ericsson, vincitore della prestigiosa Indy 500 nel 2022, i quali hanno deciso di incrociare le proprie strade per il prossimo campionato.

Una notizia giunta nello stesso periodo in cui sono apparse le voci di un possibile ridimensionamento del team americano, con un possibile passaggio tra quattro a tre vetture. Tenendo a mente che Colton Herta e Kyle Kirkwood sono stati confermati, l’arrivo di Ericsson avrebbe di fatto escluso Romain Grosjean dalla rosa della squadra.

A confermare il suo allontanamento dalla squadra è stato lo stesso pilota francese, il quale ha condiviso tramite i suoi canali social una dichiarazione con cui ha annunciato di aver intrapreso un'azione legale nei confronti di Andretti Autosport, la scuderia con cui ha disputato le ultime due stagioni della IndyCar Series dopo l’arrivo nella serie nel 2021 con Dale Coyne a seguito del suo addio alla Formula 1.

"Mi è piaciuto lavorare con il team IndyCar di Andretti Autosport e sono orgoglioso dei successi che abbiamo condiviso in due stagioni. Sono grato per le molte amicizie sviluppate al più alto livello delle corse americane a ruote scoperte".

Pole sitter Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Mi aspettavo di continuare a correre con le brave persone di Andretti Autosport anche nei prossimi anni. Sono dispiaciuto che ciò non si realizzi e auguro ai membri del team Andretti ogni bene. Sto valutando altre opzioni per continuare la mia carriera in IndyCar alla ricerca dell'eccellenza. Ho avviato un procedimento arbitrale in Indiana contro Andretti Autosport, per tutelare i miei diritti. Sono rappresentato da John Maley e Mark Owens di Barnes & Thornburg, LLP", ha spiegato il francese, che ha lasciato intendere come si aspettasse di essere confermato dal team prima dell’addio, anche per ragioni contrattuali.

Nelle 34 gare disputate con Andretti, Grosjean ha ottenuto diversi piazzamenti sul podio e anche qualche pole position, tanto da issarsi nelle posizioni di vertice della classifica dopo le prime gare della stagione 2023: tuttavia, una serie di incidenti ha pesato sul suo andamento, facendo scivolare al tredicesimo posto.

Proprio questi risultati contrastanti hanno lasciato incertezza sul futuro di Grosjean con la squadra guidata da Michael Andretti, che si è poi conclusa con la sua uscita dal team confermata recentemente. Tuttavia, il pilota francese non ha intenzione di abbandonare la serie statunitense e starebbe già contrattando con il ritorno da Dale Coyne, la scuderia con cui ben impressionò al debutto nel 2020, tanto da guadagnarsi proprio il passaggio in Andretti.