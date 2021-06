IndyCar, Road America: Newgarden beffato, vince Palou

Il poleman Josef Newgarden ha effettuato un buona partenza portandosi alle sue spalle Jack Harvey, mentre Colton Herta ha subìto il sorpasso da parte di Will Power in curva 5 per poi tornare davanti al pilota del team Penske in curva 6. Power ha perso lo slancio ed è così ceduto la quarta piazza ad Alex Palou.

Alle spalle dei primi 4 seguivano Grosjean, Hunter-Reay, Rossi e Pato O’Ward bravo ad approfittare dell’errore di Pagenaud che ha fatto retrocedere il francese dalla sesta alla decima piazza davanti a Dixon.

Al sesto giro Palou ha piazzato la zampata ai danni di Herta salendo in seconda piazza per poi mettersi all’inseguimento del duo di testa. Al giro 8 Newgarden poteva vantare un margine di 3 secondi, mentre Palou iniziava a mettere pressione su Herta per poi passarlo e mettersi all’inseguimento della prima posizione.

Al decimo passaggio è toccato a Power superare Herta, che un giro dopo ha subìto la stessa sorte ad opera di Grosjean.

Power si è fermato al pit all’undicesimo passaggio per montare le “nere” così come fatto da Grosjean, Herta e Pagenaud, mentre O’Ward ha optato per le rosse. Successivamente è toccato ad Harvey effettuare la sosta per poi uscire davanti a Power, ma il pilota del team Penske ha compiuto una manovra da applausi all’esterno di curva 5 per riprendersi al posizione.

Newgarden, Palou e Dixon si sono fermati al pit tra il tredicesimo ed il quindicesimo giro. Al fine delle soste il pilota del team Penske conduceva con 7 secondi su Palou e 9 su Power, mentre il resto degli inseguitori vedeva Harvey, Herta, Grosjean, Hunter-Reay, O’ward e Rossi.

Dopo una breve caution alla fine del giro 18 Newgarden è subito ripartito alla perfezione, mentre Grosjean ha avuto la meglio su Herta all’esterno di curva 1 per salire in quinta piazza. O’Ward, invece, non è riuscito a portare a termine il sorpasso su Hunter-Reay ed è così retrocesso alle spalle di Rossi con quest’ultimo bravo a sfruttare al meglio le gomme rosse al giro 22 per avere la meglio su Hunter-Reay.

Nello stesso momento Marcus Ericsson è stato protagonista di un testacoda che ha richiesto un’altra caution e imposto a tutti i piloti di tornare ai box. Una volta tornati in pista Newgarden ha mantenuto la prima piazza davanti a Palou e Power, mentre Rossi è risalito in quarta piazza.

Allo sventolare della bandiera verde Palou ha affiancato Newgarden in curva 1 e 3 senza però riuscire a prendere il comando, mentre chi ha stupito alla ripartenza è stato Rahal in grado di superare Dixon, Hunter-Reay, Grosjean ed O’Ward per salire in nona posizione.

Al giro 33 le bandiere gialle sono tornate a sventolare quando la vettura di Magnussen si è ammutolita all’uscita di Curva 8.

Daly, Askew e Pagenaud ne hanno approfittato per effettuare una sosta, mentre Newgarden ha ripreso a pestare sul gas quando la gara è ripresa al giro 38. Alle sue spalle Grosjean si è infilato all’interno di Rahal in curva 5 per guadagnare la sesta piazza seguiti da Dixon, Jones e O’Ward.

Dixon ha effettuato la sua sosta finale al giro 39, mentre Newgarden e Power hanno imboccato l’ingresso dei box un giro dopo e questo ha consentito a Palou di guidare momentaneamente le operazioni con un vantaggio di 2 secondi su Herta.

Effettuata la sosta Palou è tornato in pista ancora alle spalle di Newgarden, mentre Dixon è stato in grado di avere la meglio su Rossi in Curva 5.

Palou ha iniziato una lotta di nervi con Newgarden portandosi ad 8 decimi dal pilota del team Penske, mentre Herta e Power seguivano ben distanziati. Al giro 52 Jones è finito contro le barriere in curva 12 distruggendo la sospensione posteriore sinistra.

Alla ripartenza, a due giri dal termine, Palou ci ha provato ed ha potuto beneficiare della sfortuna che ha colpito Newgarden. Il motore della sua Penske ha perso potenza ed il cambio è entrato in modalità protezione facendolo retrocedere in fondo allo schieramento.

Palou ha così vinto con 1’’9 di vantaggio su Herta, mentre Power ha conquistato il terzo gradino del podio precedendo Dixon, Grosjean ed Ericsson. Newgarden, completamente devastato dalla beffa, ha concluso una gara dominata dall’inizio in una immeritata ventunesima posizione.

