IndyCar: Power centra la pole numero 58 in carriera ad Indianapolis

E’ stato Will Power a conquistare la pole numero 58 in carriera sullo stradale di Indianapolis, ma il pilota del team Penske ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio su un impressionante Jack Harvey.

Power ha fermato il cronometro sul termpo 1’10’’178 ed è riuscito ad avere la meglio sul pilota del Meyer Shank Racing per poco meno di due decimi. L’asso del team Penske ha così conquistato la quarta pole al GP di Indianapolis, evento che in passato lo ha già visto trionfare tre volte.

Colotn Herta è stato il miglior portacolori del team di Michael Andretti riuscendo ad imporsi su Graham Rahal per soli 65 millesimi, mentre il campione in carica della Indy Lights, Oliver Askew, ha stupito tutti nella prima sessione di qualifiche nella serie su un tracciato stradale.

Askew, infatti, è riuscito ad imporsi nel Gruppo 2 ma ha poi chiesto troppo alle sue gomme per brillare anche nella Firestone Fast 6. Ad ogni modo il pilota della Arrow McLaren SP si è qualificato davanti al campione in carica, Josef Newgarden che ha deciso di abortire il suo unico tentativo finale rientrando ai box.

Tra i nomi di spicco che non sono riusciti ad accedere alla Firestone Fast Six troviamo Scott Dixon, settimo e fuori dalla fase finale per appena 57 millesimi, mentre il nono tempo è stato fatto segnare dall’autore della pole del 2019 Felix Rosenqvist.

Tra i due si è inserito un ottimo Conor Daly al volante della vettura dell’Ed Carpenter Racing U.S. Air Force ed identica ottima impressione ha fatto anche Max Chilton, alla guida dell’unica Carlin presente in pista, capace di precedere sia Alexander Rossi che Ryan Hunter-Reay.

Nella Q1 Patricio O’Ward è stato più lento di 2 decimi rispetto al suo compagno di team Askew, autore del miglior crono, ed ha ottenuto soltanto il settimo tempo senza avere la possibilità di passare al turno successivo, mentre la notizia di giornata è stata l’eliminazione in Q1, nel Gruppo 2, del tre volte vincitore del GP di Indy Simon Pagenaud.

Il francese ha ottenuto un modesto decimo riferimento ed in gara sarà costretto ad una intensa rimonta dalla ventesima posizione di partenza.

Altra delusione di giornata è arrivata da Spencer Pigot e Rinus VeeKay. I due piloti, nonostante l’ottimo passo mostrato nelle libere, non sono stati in grado di superare la Q1.