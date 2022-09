IndyCar | Palou vince a Laguna Seca, Power si laurea campione

Carica lettore audio

Si è conclusa a Laguna Seca la stagione 2022 della IndyCar ed a conquistare l’ultimo successo di tappa è stato Alex Palou. Il pilota spagnolo ha ceduto il trono di campione a Will Power.

Il portacolori del team Penske ha fatto una partenza pulita dalla pole, ma sia Alexander Rossi che Pato O'Ward - risalito dalla sesta posizione - hanno infilato all'esterno di curva 2 la vettura di Callum Ilott, partito in prima fila, conquistando rispettivamente la seconda e la terza posizione.

Più indietro, Palou era già salito all'ottavo posto, mentre Josef Newgarden era salito in ventesima posizione dalla venticinquesima di partenza.

Scott McLaughlin e Palou hanno lottato duramente, ed al quinto passaggio il pilota del team Ganassi ha sopravanzato il collega del Penske per conquistare il settimo posto.

In testa Power ha cercato di non stressare troppo le Firestone rosse sull'asfalto abrasivo di Laguna Seca, anche se all'ottavo giro aveva accumulato un vantaggio di 2,6 secondi. Questo margine è presto aumentato poiché Rossi ha avuto problemi con le gomme, perdendo posizioni nei confronti sia di O'Ward che di Ilott in giri consecutivi.

Essendo partito con le rosse usate, Rossi ha dovuto – così come prevede il regolamento - montare le rosse fresche quando si è fermato.

O'Ward è rientrato ai box dalla seconda posizione alla fine del 14° giro, dopo aver ridotto il suo deficit nei confronti di Power a 3,2 secondi, mentre Power al giro successivo uscendo dalla pitlane in quarta posizione, proprio davanti a Newgarden.

Quando Power è tornato in testa, O'Ward era in ritardo di cinque secondi, mentre Palou era in piena corsa per il successo con le sue rosse. Power non ha voluto lottare con il compagno di squadra di uno dei suoi rivali per il titolo e ha quindi ceduto la testa della corsa al 27° giro senza troppe storie.

Palou ha rapidamente accumulato un vantaggio di 10 secondi su Power al 32° giro, ma il pilota del team Penske si è a sua volta allontanato da O'Ward, con il messicano che è stato ben presto superato dal compagno di squadra Felix Rosenqvist.

Ilott si è poi fermato all'uscita dei box al 38° giro, e questo ha provocato una corsa ai box prima che la direzione gara esponesse la gialla.

Lo schieramento si è ricompattato, con Palou che conduceva davanti a Power, Rosenqvist, O'Ward, Newgarden e McLaughlin.

Alla ripartenza l'uomo di temere è stato Newgarden che, nonostante il pieno di carburante, ha passato agevolmente O'Ward e Rosenqvist in cima al Cavatappi per conquistare la terza posizione e agganciare Power.

Il leader del campionato era in difficoltà per aver tolto troppa ala al suo pitstop e al 45° giro era a 7s da Palou. Newgarden ha replicato la manovra al Cavatappi nei confronti del compagno di squadra e Power non ha opposto resistenza.

Era chiaro, però, che Newgarden doveva fare una sosta in più rispetto a molti dei suoi rivali. Quando è rientrato ai box per la quarta e ultima volta, è tornato in pista in seconda posizione a 21 secondi da Palou e con un paio di secondi di vantaggio su Power.

Palou sembrava ormai inarrestabile, e girava sull’1’14’’, mentre Newgarden e Power giravano sull’1’15’’ alto ed alla fine lo spagnolo ha chiuso con mezzo minuto di vantaggio su Newgarden, mentre il nuovo Power, grazie al terzo posto, ha avuto la certezza del titolo.

Rosenqvist ha ottenuto la quarta piazza davanti ad un Christian Lundgaard in crescita, mentre gli ultimi giri di gara sono stati animati da Rossi, settimo, che cercava di tenere a bada McLaughlin e Marcus Ericsson.

La perdita di ritmo di Grosjean nelle fasi finali è costata al francese il quinto posto. L’ex F1 è scivolato in settima piazza dopo essere stato superato da McLaughlin all’ultimo giro .