IndyCar | Newgarden centra il successo a Road America

Josef Newgarden ha conquistato a Road America il terzo successo stagionale riscattando così la delusione del 2021 quando una caution nel finale e problemi al cambio a due giri dal termine lo avevano costretto ad alzare bandiera bianca.

Il pilota del team Penske è riuscito ad avere la meglio sul vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, Marcus Ericsson, ed il polesitter Alexander Rossi.

Quest’ultimo ha tenuto a bada Newgarden nei primi 15 giri, ma l’ordine è cambiato in occasione dei pit stop quando entrambi hanno effettuato il cambio gomme nello stesso momento per montare gomme dure.

La rapidità degli addetti al pit del team Penske e la necessità di Rossi di alzare il piede mentre Scott McLaughlin rientrava ai box ha costretto il pilota del team Andretti ad uscire alle spalle di Newgarden.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Quando il pilota del team Penske ha preso il comando è riuscito ad imporre il proprio ritmo ed ha preso un buon gap su Rossi, mentre il pilota del team Andretti ha anche dovuto fare i conti con il traffico.

Dopo l’ultima tornata di soste, avvenuta al giro 42, Rossi ha iniziato a rosicchiare un po' del vantaggio di Newgarden portandosi a 3,2 secondi prima che la safety car intervenisse in pista ad otto giri dalla fine a causa di problemi al motore accusati da Pato O’Ward.

Rossi ha così avuto la possibilità di portarsi negli scarichi di Newgarden e quando la bandiera verde è stata sventolata a cinque giri dal termine si è assistito subito al testacoda di Helio Castroneves che ha costretto la direzione gara ad una nuova caution.

La corsa è ripresa con soli 3 giri da disputare e Newgarden ha mantenuto il comando, mentre Rossi è stato assalito da Ericsson con lo svedese bravo a salire in seconda posizione. Il pilota del team Penske ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 3,3 secondi sullo svedese, mentre Ericsson è stato protagonista di un duro duello con Palou nelle battute iniziali dove ad avere la peggio è stato il campione in carica finito con la sospensione anteriore sinistra danneggiata.

Dopo aver dato l’impressione di non poter far meglio del terzo posto per tutta la gara, l’ultima ripartenza ha dato ad Ericsson il boost necessario per affrontare Rossi e conquistare un piazzamento che gli consente di portarsi in testa alla classifica piloti.

Rossi ha mantenuto il terzo posto nonostante i tentativi di attacco di Colton Herta e Romain Grosjean. Lo statunitense ha dovuto cedere la posizione al francese in occasione dell’ultimo giro, ma il quinto posto conclusivo è decisamente positivo considerando l’undicesima posizione di partenza.

Sesto posto per Felix Rosenqvist autore di una strategia alternativa con la prima sosta effettuata in occasione della terza bandiera gialla provocata da Devlin DeFrancesco nel corso di un tentativo di sorpasso valutato male ai danni di Will Power.

Rosenqvist non ha avuto problemi di carburante nel finale nonostante la strategia, ma nel finale ha dovuto guardarsi le spalle da McLaughlin e Rahal. La top 10 si è completata con Scott Dixon davanti all’ex F2 Christian Lundgaard con il danese che ha lottato con Callum Ilott per il piazzamento.