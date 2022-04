IndyCar | Newgarden centra il successo a Long Beach

Carica lettore audio

Il team Penske ha letteralmente monopolizzato questo inizio di stagione ed a Long Beach ha conquistato la terza vittoria consecutiva su tre gare grazie al successo firmato Newgarden.

Dopo aver respinto gli assalti di Palou e Grosjean, Newgarden è riuscito a salire sul gradino più alto del podio per la ventiduesima volta in carriera eguagliando così il record di Tony Bettenhausen ed Emerson Fittipaldi.

L’ex Formula 1 Romain Grosjean ha invece ottenuto il secondo posto, ottenendo così il quarto podio della sua avventura in IndyCar, mentre il campione in carica Alex Palou ha regalato al Chip Ganassi Racing il terzo posto.

Al via Newgarden è scattato dalla seconda posizione, ma nulla ha potuto fare contro il poleman Herta e nelle battute iniziali si è visto costretto a respingere gli assalti di Palou. Il trio ha condotto buona parte della gara in solitaria con il pilota del Chip Ganassi Racing salito in testa dopo aver anticipato la sosta.

Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

A 19 giri dal termine, però, c’è stato un colpo di scena inatteso quando Herta è andato a muro in curva 9 e Newgarden, grazie anche ad un ottimo tempismo per il pit, è riuscito a prendere il comando.

Alla ripartenza Newgarden ha resistito all’assalto di Palou, mentre Marcus Ericsson è andato a colpire col posteriore della sua monoposto i muretti di curva 4. Grosjean e Will Power sono riusciti a schivare la vettura dello svedese che si era accostato a destra per posteggiare all’interno di curva 5, mentre Dixon ha rischiato di colpire la monoposto ed ha dovuto alzare il piede consentendo così a Pato O’Ward di sopravanzarlo.

Al giro 69 Grosjean ha provato il sorpasso a Palou senza fortuna ma è poi riuscito a salire in seconda posizione una tornata dopo con una manovra perfetta in curva 1.

Il francese ha poi messo pressione su Newgarden, ma ha esaurito i push to pass. Tuttavia ha avuto una nuova possibilità di passare il pilota del team Penske a 4 giri dal termine quando la bandiera verde è tornata a sventolare dopo la neutralizzazione dovuta all’impatto contro le protezioni di curva 8 di Jimmie Johnson.

Al restart Newgarden si è difeso all’interno di curva 1 ed alla tornata successiva ha usato il suo ultimo push to pass per mantenere stabilmente il comando. Le posizioni sono poi state congelate quando al penultimo giro Sato è andato a sbattere in curva 8.

Palou ha resistito con i denti per salire sul terzo gradino del podio precedendo Power, O’Ward e Dixon.