IndyCar | McLaren: tre livree storiche per celebrare la Triple Crown

La McLaren ha presentato una serie speciale di livree per le sue tre auto che prenderanno parte alla prossima 500 miglia di Indianapolis che si disputerà a maggio, con un chiaro richiamo al passato e alle vittorie del team inglese in alcune degli appuntamenti storici del Motorsport.

Infatti, quest’anno la squadra di Woking celebra il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, che in Formula 1 ha portato il team a dare il nome MCL60 alla vettura che sta disputando il campionato 2023.

In vista del mese di maggio, anche il ramo IndyCar di McLaren parteciperà alle celebrazioni della ricca storia del marchio britannico con tre livree del passato sulle sue tre vetture “a tempo pieno”, a cui se ne aggiungerà una quarta guidata da Tony Kanaan, il quale tenterà di ripetere la vittoria conquistata nel 2013 prima del ritiro.

Le tre livree riprendono i momenti storici che hanno permesso alla McLaren di conquistare la “Triple Crown”, ovvero quella tripletta che comprende le vittorie nella Indy 500, nel Gran Premio di Monaco e nella 24 Ore di Le Mans.

La livrea tributo più appariscente è l'iconico schema che riprende le livree realizzate in collaborazione con lo sponsor Marlboro, presente per oltre un decennio sulle vetture del team di Woking accanto a piloti del calibro di Ayrton Senna, Alain Prost e Niki Lauda.

Nello specifico, la livrea della Dallara Chevrolet #6 di Felix Rosenqvist è un omaggio alla McLaren MP4-2 con cui il francese quattro volte campione del mondo vinse il Gran Premio di Monaco del 1984 prima che la gara venne sospesa per la pioggia.

La macchina #5 di Pato O'Ward sarà completamente nera per ricordare la vittoria della McLaren a Le Mans nel 1995. Progettata da Gordon Murray, in quella stagione la McLaren F1 GTR BMW trionfò in uno degli appuntamenti più iconici del motorsport con Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto ad alternarsi al volante.

La vettura #7 di Alexander Rossi sarà vestita del colore “tradizionale” McLaren, quel papaya che recentemente è tornato a far parte anche della colorazione ufficiale del team di Formula 1 dopo decenni in cui lo schema cromatico era stato concordato proprio con gli sponsor. Accanto all’arancione ci sarà un tocco di blu, andando a celebrare la vittoria della squadra inglese alla Indy 500 del 1976, che vide Johnny Rutherford conquistare la sua seconda vittoria a Indy a bordo della McLaren M16C/D.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha spiegato che la decisione di utilizzare tre livree differenti rientri proprio nei piani per ricordare i trionfi più importanti del team di Woking nel suo sessantesimo anno di attività dalla fondazione da parte di Bruce McLaren.

"Sono orgoglioso di svelare queste iconiche livree commemorative, che celebrano lo storico traguardo della Triple Crown di McLaren per il nostro 60° anniversario. Hanno un aspetto incredibile e non vedo l'ora di vedere i nostri ragazzi gareggiare in pista", ha dichiarato Brown.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto la prestigiosa Triple Crown del motorsport come costruttore. Nel nostro sessantesimo anno di attività, stiamo mettendo in luce l'eredità della squadra costruita da Bruce McLaren e il ruolo che questa riveste nell'alimentare le nostre ambizioni per il futuro del team".

"Come fan della McLaren, ricordo con affetto la drammatica vittoria di Alain Prost a Monaco nel 1984 e l'incredibile momento in cui la squadra conquistò Le Mans al suo debutto. Nel frattempo, la prima vittoria di Johnny Rutherford alla Indy 500 è uno dei momenti più importanti della storia di McLaren Racing. Non vedo l'ora di vedere la nostra formazione di quattro auto sventolare i colori delle nostre vittorie della Triple Crown alla Indy 500 di quest'anno", ha aggiunto l’amministratore delegato.

I piloti utilizzeranno le livree speciali a partire dai test della prossima settimana, il 19-20 aprile, fino al gran giorno della gara che si disputerà 28 maggio.