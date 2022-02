IndyCar | Marco Andretti torna alla Indy 500 con il team di famiglia

Carica lettore audio

La Andretti Autosport schiererà una quinta monoposto motorizzata Honda alla Indy, affidandola al secondo classifica dell'edizione 2006, nonché poleman di quella 2020, Marco Andretti.

Il figlio e nipote d'arte, che ha vinto due gare e conquistato sei pole position in IndyCar, ha deciso di non impegnarsi più a tempo pieno nella categoria alla fine della stagione 2020 e lo scorso anno è tornato per disputare solo la Indy 500, conclusa al 19° posto.

Curiosamente, la sua 17° partecipazione alla grande classica dell'Indiana, sarà anche la 250° gara in IndyCar dello statunitense, che spegnerà 35 candeline nel mese di marzo.

La sua monoposto sarà sponsorizzata dal KURL Technology Group, già partner della Andretti Technologies e con la Andretti United in Extreme E, nella quale ha lavorato alla gestione termica e della sicurezza delle batterie.

"Abbiamo lavorato con KULR tramite Andretti Technologies per oltre un anno, compresa la Indy 500 dello scorso anno con Marco, e siamo entusiasti di accoglierli ora come sponsor primario del nostro programma IndyCar", ha detto il team principal Marco Andretti.

"Il potenziale di sviluppo della tecnologia di KULR è entusiasmante, data la loro esperienza nelle soluzioni di gestione termica ad alte prestazioni e la comprensione della sicurezza delle batterie. Non vediamo l'ora che arrivi maggio, quando Marco festeggerà le 250 partenze in carriera in IndyCar", ha aggiunto.

"Siamo onorati di avere il leggendario team Andretti Autosport a rappresentare il marchio KULR nella prossima 500 miglia di Indianapolis", ha detto il presidente e COO di KULR Keith Cochran. "Come sponsor principale della vettura #98 guidata da Marco Andretti, stiamo estendendo la nostra partnership con Andretti Autosport e dimostrando ulteriormente l'ampiezza delle applicazioni delle tecnologie KULR", ha concluso Keith Cochran, presidente di KURL.