IndyCar | Kyle Larson correrà a Indianapolis con McLaren nel 2024

Nel corso degli ultimi anni, il progetto di espansione McLaren nelle principali categorie motoristiche si è fatto sempre più importante, inserendo la partecipazione anche al campionato IndyCar. Allo stesso modo, anche la campagna piloti è stata di quelle autorevoli, con l'inserimento di tre piloti di livello come Alexander Rossi, Pato O'Ward, e Felix Roseqnvist nella propria formazione.

Tuttavia, per il 2024 ci sarà una novità. La McLaren ha infatti annunciato che una delle sue vetture nell’edizione 2024 della 500 miglia di Indianapolis verrà affidata a Kyle Larson, che scenderà così in pista per la prima volta in una delle gare più attese dell'anno, la competizione regina dell'IndyCar Series.

Larson, 30 anni, ha vinto un totale di 19 gare nella Cup Series Nascar, conquistando il titolo nel 2021 al suo primo anno con Hendrick Motorsport, grazie anche alle dieci vittorie conquistate in una singola stagione. A supportarlo nella sua impresa in IndyCar sarà proprio una collaborazione tra McLaren e Hendrick Motorsport, team per cui Larson corre ancora oggi nel campionato a ruote coperte.

"Sono molto emozionato", ha dichiarato Larson in un comunicato. "Gareggiare alla 500 miglia di Indianapolis è un mio sogno e qualcosa che volevo fare da molto tempo, da quando ero bambino prima di iniziare a correre con le auto. Farlo con Arrow McLaren e soprattutto con Mr. Hendrick è un sogno che diventa realtà".

"Sono grato per l'opportunità e non vedo l'ora di partecipare, anche se manca ancora un anno e mezzo. Non vedo l'ora di partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Coca-Cola 600, e magari di ottenere una o due vittorie quel giorno", ha spiegato Larson, che tenterà di prendere parte nella stessa giornata sia alla Indy500 che alla Coca-Cola 600, una delle gare più importanti del campionato Nascar.

L'altra novità sarà l'arrivo di Agustin Canapino, il quale andrà a completare la formazione Juncos Hollinger per il 2023. Il 32enne guiderà la Dallara-Chevrolet #78 del team e farà coppia con il britannico Callum Ilott, al suo secondo anno completo nella categoria.

Canapino ha conquistato numerosi campionati nazionali in patria, mentre nel 2019 ha corso con una Cadillac DPi-V.R della JHR alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring.

Lo scorso ottobre, Canapino aveva testato una IndyCar a Sebring, prima che la squadra si recasse in Argentina, presentandosi all'Autódromo di Buenos Aires e al Circuito Internazionale di Termas de Rio Hondo durante un'esibizione IndyCar.

"Per me questa è una grande opportunità, quindi sono molto grato a Ricardo Juncos, Brad Hollinger e a tutti gli sponsor che stanno rendendo possibile tutto questo. Farò del mio meglio in ogni momento per ottenere i migliori risultati possibili", ha detto Canapino.

"Mi sto preparando per imparare e progredire passo dopo passo, ma sono anche concentrato sull'evoluzione nel corso della stagione. L'obiettivo è finire le gare, conoscere la macchina e i circuiti, soprattutto quelli ovali".

"La IndyCar è la categoria più competitiva e difficile del mondo, le auto sono le più impegnative e richiedono il massimo sforzo e la massima preparazione da parte mia. Sono felice di accettare questa sfida e sono motivato a fare bene e a ripagare coloro che mi hanno dato fiducia con questa opportunità".