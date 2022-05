Indycar | Indy 500: definiti i 12 piloti in lizza per la pole

Carica lettore audio

Le qualifiche del sabato della 500 Miglia di Indianapolis hanno definito i nomi dei 12 piloti che oggi potranno ancora contendersi le prime quattro file dello schieramento di partenza e quindi la pole position, ma anche assegnato le posizioni comprese tra la 13° e la 33°.

Il più veloce nella prima giornata di qualifiche della 106° edizione è stato Rinus VeeKay, che con la sua monoposto della Ed Carpenter Racing ha toccato le 233,655 miglia orarie di media. Una prestazione da incorniciare, visto che si tratta della terza media più alta della storia.

L'olandese ha preceduto Pato O'Ward della Arrow McLaren SP, che è stato l'unico capace di infrangere il muro delle 233 miglia di media oltre a lui. Terzo posto per il suo compagno Felix Rosenqvist, che però si è fermato a 232,775 di media.

Dopo una tripletta di motori Chevrolet, in quarta posizione troviamo il primo tra i piloti alimentati da un propulsore Honda. Si tratta del campione IndyCar Alex Palou, che ha chiuso con una media di 232,774 miglia orarie, precedendo i due veterani Tony Kanaan e Jimmie Johnson, che sono anche suoi compagni di squadra.

I piloti di Chip Ganassi oggi potranno andare tutti quanti a caccia della pole position, perché in ottava posizione troviamo l'ex pilota di Formula 1 Marcus Ericsson ed in decima l'esperto Scott Dixon. Davanti a loro, in settima posizione, c'è spazio anche per il veterano Ed Carpenter, grande specialista della Indy 500, che ovviamente difende i colori della squadra che porta il suo nome.

Tra quelli rimasti in lizza poi c'è anche Romain Grosjean, nono con una media di 232,201 miglia orarie. Non è stata però una gran giornata per la Andretti Autosport, visto che il francese è l'unico dei suoi piloti ad essersi inserito nella top 12. Alexander Rossi, Marco Andretti e Colton Herta invece non hanno brillato e si andranno a schierare rispettivamente 20°, 23° e 25°.

Lo stesso discorso lo possiamo fare anche per la Penske, che tra i primi 12 ha infilato solamente Will Power, autre dell'11° media a 231,842 miglia orarie. Josef Newgarden invece prenderà il via dalla 14° casella e Scott McLaughlin addirittura dalla 26°. L'ultimo slot per la caccia alla pole se lo è guadagnato Takuma Sato, già due volte vincitore alla Indy 500, che con la vettura della Dale Coyne Racing ha toccato le 231,708 miglia orarie di media, beffando di poco il compagno David Malukas.

Per quanto riguarda i big già esclusi, continuando a scorrere le posizioni già definite troviamo Simon Pagenaud in 16° posizione, ma è molto attardato anche il vincitore della passata edizione Helio Castroneves: il veteranno della Meyer Shank Racing domenica prossima dovrà provare ad andare a caccia della sua quinta affermazione sul catino dell'Indiana dal 27° posto in griglia. E' andata anche peggio a Juan Pablo Montoya, 30° con la terza vettura della Arrow McLaren SP.

I piloti qualificati per la Top 12

Le posizioni già definite tra la 13° e la 33°