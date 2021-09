IndyCar: Herta vince a Long Beach, Palou conquista il titolo

Missione compiuta per Alex Palou. Il pilota del Chip Ganassi Racing è riuscito a conquistare il titolo di campione IndyCar grazie al quarto posto ottenuto nell’ultimo appuntamento stagionale di Long Beach, mentre il suo diretto rivale in classifica, Pato O’Ward, è stato costretto al ritiro dopo un contatto nel primo giro di gara con Ed Jones.

O’Ward è stato mandato in testacoda da Jones quando quest’ultimo ha provato un sorpasso sin troppo ottimistico ai danni di Hinchcliffe in curva 11. Il pilota della Arrow McLaren è riuscito a rimettersi in traiettoria e proseguire la gara, ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca al diciottesimo giro quando l’albero di trasmissione della sua monoposto è andato KO come conseguenza del contatto di Jones.

Con questo ritiro di O’Ward a Palou sarebbe bastato il quarto posto per avere la matematica certezza del titolo ed il pilota spagnolo ha corso con intelligenza restando lontano dalle situazioni di pericolo del primo giro.

Ottima la rimonta messa in mostra da Colton Herta dopo delle qualifiche deludenti chiuse con il quattordicesimo tempo.

Dopo la terza caution provocato da Ericsson finito a muro in Curva 1, Herta ha sfruttato al meglio le mescole soft per superare il duo di testa composto da Newgarden e Dixon impegnato nella gestione delle gomme dure nello stint centrale.

Preso il comando, Herta ha costruire un gap notevole su Negarden portando il vantaggio sul pilota del team Penske fino a 10 secondi.

Completate tutte le soste, il vantaggio costruito da Herta è stata improvvisamente annullato da una caution provocata da un contatto tra Daly ed Askew quando mancavano 20 giri alla fine.

Herta, con gomme dure, ha dovuto resistere alla pressione di un Newgarden con gomme soft ed ancora una matematica possibilità di laurearsi campione. Nonostante i tentativi del pilota del team Penske, Herta è riuscito a tenere a bada Newgarden e conquistare così la sua seconda vittoria consecutiva.

Dixon ha completato il podio con il terzo posto precedendo il compagno di team Palou che ha preferito concentrarsi sulla conquista del titolo.

Simon Pagenaud ha concluso in quinta piazza dopo aver provato una strategia alternativa scattando con gomma dura, mentre per Alexander Rossi questa stagione complicata si è conclusa con il sesto posto finale davanti a Jack Harvey, autore di una grande strategia alla sua ultima apparizione con il Meyer Shank Racing, Sebastien Bourdais, Takuma Sato e Will Power.

La stagione si è così conclusa con la vittoria del titolo per Alex Palou con un totale di 549 punti, mentre Josef Newgarden è riuscito a scavalcare O’Ward e chiudere in seconda posizione con 511 punti contro i 487 del messicano.