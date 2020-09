IndyCar: Herta guida la tripletta Andretti in Gara 2 a Mid-Ohio

Brividi già al primo giro, quando Santino Ferrucci ha cercato di insidiare Herta all'esterno della curva 4, ma finendo nell'erba, rientrando in pista e venendo preso dall'altro pilota della Dale Coyne Racing, Alex Palou, e Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing), causando il ritiro di entrambi.

Herta si è quindi tenuto il primato davanti a Dixon - che in questo weekend poteva matematicamente festeggiare il titolo - Ryan Hunter-Reay ed Alexander Rossi.

Hunter-Reay e Dixon si sono toccati al giro 20, con Rossi ad approfittarne per salire secondo. Clamoroso errore successivamente per il leader del campionato, che all'uscita della curva 1 si è girato crollando 20°.

Sbaglia anche Marco Andretti nello stesso punto, scivolando nelle retrovie.

La gara prosegue senza grossi patemi ed Herta centra il suo terzo successo nella serie, con il primo podio stagionale, seguito da Rossi ed Hunter-Reay, entrambi al miglior risultato nel 2020.

Graham Rahal ottiene un altro quarto posto dopo quello di Gara 1, seguito da Marcus Ericsson, il più veloce dei piloti Ganassi.

Simon Pagenaud torna in Top10 con il sesto posto, seguito da Will Power, autore di una bella rimonta dal 17° piazzamento in griglia.

Il Campione in carica Josef Newgarden, Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) - scattato dalle retrovie - e Dixon completano la Top10, con quest'ultimo che beffa all'ultimo giro Rinus VeeKay.