IndyCar, Harvest GP: VeeKay in pole, Dixon solamente 12°

Nel Gruppo 1 Josef Newgarden è riuscito ad imporsi sul suo compagno di team, Will Power, di appena un decimo mentre è stato più veloce di ben 1’’5 su Jack Harvey scesa in pista con gomme dalla mescola più dura.

A 5 minuti dal termine la sessione è stata interrotta in anticipo con bandiera rossa a causa del testacoda di Takuma Sato e non è stata più ripresa. Questa decisione ha consentito a Newgarden di partire dalla prima fila per la prima gara del weekend, mentre Power ed Harvey scatteranno dalla seconda e terza fila.

La grande notizia di giornata, però, è stata la pessima qualifica di Scott Dixon che con le gomme più dure non è riuscito ad ottenere un crono di rilievo e dovrà avviarsi dalla sesta fila.

Dopo aver studiato gli errori commessi dai piloti nel Gruppo 1 Helio Castroneves ha deciso di scendere in pista con le rosse ma non è riuscito a massimizzare il potenziale della propria vettura chiudendo alle spalle di Herta, Chilton e Marco Andretti.

Quando è sceso in pista Felix Rosenqvist si è capito subito che i riferimenti stabiliti in precedenza sarebbero crollati ed infatti lo svedese è stato in grado di girare sul crono di 1’09’’800, ma a pochi secondi dal termine è stato Rinus VeeKay ad imporsi e conquistare la pole con un ultimo tentativo perfetto col quale è riuscito a sopravanzare Colton Herta.

Dopo aver ottenuto il miglior crono nelle libere, Alex Palou non è riuscito a fare meglio della nona fila.