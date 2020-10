IndyCar, Harvest GP: Power si prende Gara 2 in volata

Power è stato autore di una grande partenza ed è riuscito a mantenere il comando anche dopo curva 1 precedendo Herta, Rossi, O’Ward, Palou ed un Santino Ferrucci bravissimo nel risalire subito dall’undicesima alla sesta posizione. Newgarden, invece, è scivolato dalla terza alla decima piazza.

Al settimo passaggio Harvey ha passato Ferrucci salendo così in sesta posizione, mentre Newgarden è riuscito a guadagnare una piazza mettendosi alle spalle Marco Andretti. Leggermente più distaccato ha invece seguito Scott Dixon che ha badato a mantenere inalterato il margine di 40 punti in classifica esistente prima della partenza.

Al decimo giro sono iniziate le soste con Hunter-Reay e Castroneves primi ad entrare in pit lane. Due giri dopo si è visto in pista il sorpasso di Newgarden ai danni di Ferrucci.

In testa Power ha badato a risparmiare carburante potendo vantare 1’’6 di margine sul secondo e nove su Newgarden risalito in settima piazza, mentre Dixon ha faticato anche per un problema al fondo rimediato in un contatto con Hunter-Reay ma il leder della classifica ha avuto la fortuna di trovare alle proprie spalle il compagno di team Rosenqvist che l’ha difeso dagli attacchi.

Al giro 20 Newgarden ha passato prima Harvey in curva 1 e successivamente Palou per portarsi in quinta piazza. Lo spagnolo poi è retrocesso anche alle spalle di Harvey.

Al giro 26 Rossi, O’Ward, Newgarden e Dixon hanno effettuato la sosta mentre Power ed Herta hanno ritardato di una tornata l’ingresso ai box. Herta è riuscito a tornare in pista davanti a Rossi ma quest’ultimo è stato abile nel sopravanzarlo subito all’esterno di curva 7 per salire così in seconda piazza.

Rosenqvist, invece, è stato protagonista di un contatto con Kimball proprio in curva 7 finendo nell’erba e lasciando così Dixon privo di protezione.

Castroneves ed Hunter-Reay, primi a fermarsi per montare le gomme rosse, sono riusciti a risalire sino al sesto e settimo posto ma hanno poi dovuto effettuare una seconda sosta rispettivamente al 32° ed al 34° passaggio consentendo così a Dixon di salire in nona piazza per poi sfruttare al massimo le gomme rosse fresche e passare Palou al giro 37.

Al giro 50 è stato Pagenaud, bravo a risalire dal fondo della griglia, ed effettuare la sosta seguito un giro dopo da Newgarden, Harvey e Rahal, mentre Power, Rossi, Herta ed O’Ward hanno atteso sino alla tornato numero 52.

Dopo la sosta Newgarden è salito in quinta posizione avendo la meglio su O’Ward in curva 8, mentre Rossi, dopo aver adottato una strategia alternativa, era riuscito a ridurre il gap dalla vetta ad un 1’’6 ed a 12 giri dal termine i primi tre erano racchiusi in meno di 2 secondi con Newgarden quarto a 10’’ di ritardo.

In curva 1 Herta ha subito passato Rossi per poi puntare alla posizione di Power. Il pilota del team Penske ha cercato di sfruttare la scia di Castroneves per resistere alla rimonta di Herta riuscendo a mantenere la prima posizione e nel finale anche il doppiaggio di Conor Daly ha comportato qualche rischio di troppo.

Nonostante gli sforzi Herta non è riuscito a ridurre il divario da Power ed il pilota del team Penske ha così tagliato il traguardo con soli 9 decimi di vantaggio, mentre Rossi ha chiuso in terza posizione con 5 secondi di ritardo davanti ad un Newgarden bravissimo ad avere la meglio per mezzo secondo su O’Ward.

Harvey ha chiuso in sesta piazza davanti a Rahal, Dixon, Palou e Pagenaud. Il leader del campionato arriva così all’ultimo round della stagione con soli 32 punti di vantaggio su Newgarden.