IndyCar: Ericsson rinnova con il Chip Ganassi Racing

Dopo una solida stagione d’esordio con il team Arrow Schmidt Peterson Motorsports, condita da un secondo posto a Detroit, Marcus Ericsson ha proseguito la sua esperienza in IndyCar scegliendo il team Ganassi per la sua seconda stagione nella categoria americana.

Il suo secondo assalto alla serie, però, non gli ha regalato alcun podio in questo 2020. Il miglior risultato per lo svedese è stato il quarto posto a Road America ed il quinto conquistato a Gateway e Mid-Ohio. Ericsson ha così concluso la stagione al dodicesimo posto in classifica.

Nonostante ciò, lo svedese ed il Chip Ganassi Racing hanno comunicato oggi di aver raggiunto l’accordo per proseguire la loro collaborazione anche nei prossimi anni.

Il trentenne svedese, presente in Formula 1 in 97 gare, ha espresso tutta la propria soddisfazione per questo rinnovo: “Sono davvero entusiasta di poter continuare il mio percorso col Chip Ganassi Racing, Honda e HPD nel 2021 e negli anni successivi. Voglio ringraziare Chip e tutto il team per la fiducia che hanno riposto in me”.

“Il Chip Ganassi Racing è uno dei miglior team al mondo e sono orgoglioso di farne parte. Nella stagione appena conclusa abbiamo mostrato un grande potenziale e sono certo che quello che abbiamo imparato quest’anno tornerà utile nel 2021. Non vedo l’ora di tornare a sedere nell’abitacolo della mia vettura!”.

Mike Hull, managing director del team Ganassi, ha voluto sottolineare: “Marcus ha mostrato di meritare di poter correre qui ed in questa stagione ha contribuito in modo importante al successo del nostro team ed alla possibilità di Scott Dixon di conquistare il suo sesto titolo”.

“E’ una parte fondamentale del nostro programma e si è adattato molto bene al gruppo. Questo si è visto anche in pista e siamo contenti di avere la possibilità di vederlo crescere ulteriormente e consentire al team di progredire in futuro”.