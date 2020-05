IndyCar: cancellata Richmond, doppia data a Road America

Il ritorno della IndyCar Series al Richmond Raceway è stato rimandato e la gara sull'ovale da 0,75 miglia non si disputerà nel 2020, mentre la tappa di Road America a luglio diventa doppia.

Lo stato della Virginia non permetterà eventi di massa fino a tutto luglio a causa della pandemia di Coronavirus; la serie e gli organizzatori non sono quindi riusciti a trovare un buco nel calendario per riprogrammarla, visto che le gare sono state già tutte spostate nella seconda metà della stagione.

Anche in Canada, precisamente nell'Ontario, si sta vivendo una situazione simile e la gara di Toronto rischia seriamente il rinvio, indi per cui intanto si è deciso di utilizzare il suo slot per una doppia data a Road America fra sabato 11 e domenica 12 luglio.

"I nostri team e piloti sono pronti per tornare in azione sul Texas Motor Speedway nella Capitale del mondo delle corse - ha dichiarato Mark Miles, Presidente e AD di Penske Entertainment Corp. - Apprezziamo molto l'opportunità di cominciare qui una stagione vissuta in tempi senza precedenti e sono convinto che sarà un grande spettacolo".

La IndyCar avrà altre "doppie" quest'anno visto che il COVID-19 ha causato la cancellazione di diverse gare. I weekend di questo genere saranno Iowa, Laguna Seca ed Indianapolis (in due periodi diversi, a luglio ed ottobre).

Lo spostamento di Road America e la cancellazione di Richmond lasciano il Texas Motor Speedway come unico appuntamento di giugno.

IndyCar Series - Calendario 2020 aggiornato