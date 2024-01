Indiscrezione dagli USA: Prema valuta un impegno in IndyCar!

La notizia arriva dagli Stati Uniti, ma tocca molto da vicino l’Italia: il team Prema starebbe valutando un nuovo programma nella IndyCar Series. L’indiscrezione non è stata confermata né smentita dalla squadra veneta, ma appare fondata considerando le ambizioni del team ed i successi ottenuti in tutte le serie europee in cui milita. Nel recente quarantesimo anniversario della sua fondazione, festeggiato a Venezia alla presenza di oltre sessanta ex piloti, è emersa la volontà di guardare oltre, e l’IndyCar potrebbe calzare perfettamente con le esigenze.

Nel corso dell’ultimo decennio molti piloti hanno completato il loro percorso nelle categorie propedeutiche nell’orbita Prema restando fedeli alla squadra anche nei salti di categoria. Rapporti poi conclusi dopo le esperienze in F3 e F2, spesso con il rammarico di non poter affacciarsi insieme al mondo dei campionati professionali. Non è un caso che uno dei primi piloti a commentare i rumors Prema-IndyCar sia stato proprio un ex.

“Sarebbe un sogno che diventata realtà - ha dichiarato Felix Rosenqvist alla testata Racer – se ci dovesse davvero essere l’opportunità di tornare a lavorare insieme non esiterei ad unirmi ai miei vecchi amici di Prema. Nel 2015 abbiamo vinto insieme il campionato Europeo di Formula 3, e posso dire che al di fuori della Formula 1 sono la migliore squadra d'Europa. Se dovessero venire qui in IndyCar, sarebbero una forza con cui dover fare i conti”.

In merito alla gestione della monoposto non sarebbe un salto del buio, il rapporto con la Dallara è ultra-trentennale e la filosofia del lavoro in campionati monomarca è l’habitat quotidiano della squadra da molti anni. Recentemente il programma Lamborghini LMDh IMSA di IronLynx (che condivide con Prema la proprietà) ha messo le basi in una sede a Detroit, ed il tutto può far ipotizzare una sinergia in grado di aiutare entrambi i progetti. Se arriveranno conferme, resterà solo da capire chi potrebbe essere il partner sul fronte motoristico.