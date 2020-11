Helio Castroneves torna in Indy con il Meyer Shank Racing

Il tre volte vincitore della Indy 500, Helio Castroneves, tornerà a correre in IndyCar nel 2021 difendendo i colori del team Meyer Shank Racing.

Nell’ultima stagione il team ha cambiato la sua partnership tecnica passando da quella in precedenza conosciuta come Arrow Schmidt Peterson Motorsport ad Andretti Autosport ed in questa stagione ha disputato tutte le gare del calendario schierando Jack Harvey.

Per il Meyer Shank Racing questo percorso è iniziato nel 2017 con la partecipazione esclusivamente alla 500 Miglia di Indianapolis per poi aumentare gradualmente le proprie presenza nel 2018 e nel 2019 partecipando a 6 e 10 gare.

Shank ha anche dichiarato di voler far correre due vetture per tutta la stagione, ma l’approccio che si sta seguendo insieme a Meyer è identico a quello seguito in origine con poche gare per volta.

Nello scorso mese Shank aveva dichiarato a Motorsport.com di non sapere ancora se affidare la seconda vettura ad un giovane promettente o ad un pilota già affermato. Oggi, però, abbiamo appreso che il team ha scelto la seconda soluzione mettendo sotto contratto Helio Castroneves.

Helio si è reso disponibile per il 2021 perché alla fine di questo weekend, quando si disputerà la 12 Ore di Sebring, ci sarà l’addio della leggenda brasiliana al team Penske dopo 21 anni.

Da quanto si è potuto capire, l’accordo di Castroneves con il MSR è per sei gare: Long Beach, Barber Motorsports Park, la Indy 500, Portland e Laguna Seca e la nuova seconda gara sullo stradale dell’IMS.

Non è invece ancora chiaro se con questo accordo il MSR abbia la possibilità di schierare Castroneves anche in IMSA il prossimo anno. Sino ad ora il team ha annunciato solo Oliver Pla come pilota a tempo pieno anche se la conferma di Dane Cameron dovrebbe arrivare a breve.

Come è ormai tradizione, A.J. Allmendinger si unirà al team per la Rolex 24 Ore di Daytona, ma l'identità di un pilota in più per la 12 Ore di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen e la Petit Le Mans non è ancora nota. Sia Scott Dixon che Colton Herta sono stati accostati al team, ma MSR potrebbe invece considerare utile utilizzare Castroneves viste le sue tre stagioni passate al volante della ARX-05.