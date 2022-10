Ferrucci torna a tempo pieno in IndyCar con Foyt nel 2023

Carica lettore audio

Ferrucci, che ha fatto le sue prime incursioni nella IndyCar Series nel 2018 con il Dale Coyne Racing e vi ha trascorso le sue prime due stagioni complete, ha fatto solo qualche apparizione part-time nelle ultime due stagioni.

Nel 2021 ha disputato cinque gare con il Rahal Letterman Lanigan, mentre quest'anno ha gareggiato per tre squadre diverse: RLL, Dreyer & Reinbold Racing e Juncos Hollinger Racing. La prima e l'ultima di queste sono state sostituzioni di un pilota infortunato, mentre l'apparizione con la DRR alla 500 Miglia di Indianapolis era già prevista. Ferrucci ha preso il via alla classica del Memorial Day Weekend quattro volte e si è piazzato nella top 10 in tutte le occasioni, compreso il quarto posto nel 2020.

Ferrucci è stato anche messo in stand-by dal Team Penske quest'estate, quando c'era un punto interrogativo sulla partecipazione di Josef Newgarden alla seconda gara stagionale dello stradale di Indianapolis, a causa di un pesante incidente all'Iowa Speedway.

Ora Ferrucci è stato allontanato dalla "panchina" e si unirà al debuttante Benjamin Pedersen, recentemente annunciato in IndyCar, alla guida dell'iconica #14 del leggendario sette volte campione e quattro volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis A.J. Foyt.

"È incredibilmente emozionante tornare nella IndyCar Series a tempo pieno", ha dichiarato Ferrucci, che nelle ultime due stagioni ha riempito alcuni dei suoi weekend vuoti con nove partecipazioni alla NASCAR per il Sam Hunt Racing. "Essere un pilota part-time negli ultimi due anni è stato difficile per me, personalmente. Sono un pilota e voglio competere".

Santino Ferrucci, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Lavorare con diversi team è stato entusiasmante e sono orgoglioso del fatto che, indipendentemente dalla vettura con cui ho corso, ho sempre dimostrato velocità e costanza. Non potrei essere più entusiasta di unirmi all'AJ Foyt Racing con la Chevy #14. Non vedo l'ora di dare il meglio di me".

"Sarà un'opportunità unica lavorare a stretto contatto con AJ e Larry per costruire un nuovo programma. Correre per una leggenda come A.J. Foyt è un sogno che si avvera. Mi piace pensare a me stesso come a un pilota della 'vecchia scuola', che ama le auto da corsa e si mette al volante di qualsiasi cosa abbia quattro ruote e un motore".

"Quindi, guidare per uno come A.J., sapendo che ha guidato di tutto nella sua carriera, sarà per me l'occasione della vita".

Quando gli è stato chiesto se la sua esperienza variegata lo abbia aiutato ad adattarsi rapidamente alla IndyCar, ha risposto: "Sì e no. Ho guidato di tutto, dalle auto da cross alle stock car, dai go-kart alle IndyCar alle F1, e guidare le IndyCar richiede uno stile di guida davvero unico. È sicuramente un tipo di vettura in cui la scomodità è lo standard, ed è molto difficile essere a proprio agio con la scomodità".

Il presidente del team Larry Foyt ha commentato: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Santino nel team. Ha dimostrato un'ottima capacità di stare davanti sia in qualifica che in gara. A.J. vede il fuoco in lui e ha apprezzato i loro incontri".

"Penso che l'esperienza di Santino aiuterà anche il suo compagno di squadra, che invece è un'esordiente, quindi è una grande aggiunta alla nostra line-up".