E' morto Parnelli Jones: ha vinto Indy 500 e in F1 aveva il suo team

L’automobilismo americano è in lutto. A 90 anni è morto uno dei personaggi di maggior richiamo non solo per le corse negli Stati Uniti. Parnelli Jones si è spento al Memorial Medical Center di Torrance dopo aver lottato per anni contro il morbo di Parkinson. È considerato una leggenda perché nel 1962 era stato il primo pilota a qualificarsi nella 500 Miglia di Indianapolis a oltre 150 miglia orarie, con una media sui quattro giri cronometrati di 242 km/h. Scompare così il più longevo vincitore della più prestigiosa gara nell’Indianapolis Motor Speedway.

Rufus Parnell Jones, questo il suo vero nome, era nato nel 1933 in Arkansas, a Texarkana, ma fin da piccolo si era trasferito a Torrence, dove mise radici e non si spostò più. La leggenda narra che abbia cominciato a correre quando ancora non aveva l’età per staccare una licenza di pilota. È per questo che scomparve il nome Rufus e nacque lo pseudonimo “Parnellie” con cui si iscriveva alle gare con una Ford Jalopy

La “e” finale nel trascorrere del tempo era scomparsa, per cui sulle portiere delle vetture con cui correva diventava sempre più solito Parnelli Jones. Il giovane dell’Arkansas aveva coraggio e buone doti di messa a punto, tant’è che passò alle monoposto con buoni risultati, meritandosi la partecipazione a sette edizioni della Indy 500 dal 1961, quando era stato il Rookie of the Year, fino al 1967. Conquistò la pole position nel 1962 e nel 1963 che vinse, mentre nel 1967 era stato beffato per il ritiro a tre giri dalla bandiera a scacchi per un cedimento meccanico, mentre era saldamente al comando.

È curioso notare che Parnelli era stato in testa a cinque delle sette edizioni di Indy 500 a cui ha pertecipato e, quando è andato… male, era secondo! Dopo l’esperienza in USAC aveva vinto un campionato Trans-AM e due edizioni della Baja 1000, la gara off-road californiana. Pilota molto ecclettico si era imposto anche in NASCAR e nelle midget.

Alla fine degli anni ’60 aveva dato vita alla sua scuderia e nel 1970 e 1971 si era aggiudicato Indy 500 con Al Unser sulla Colt-Ford. Nel 1972 era diventato anche costruttore e con la Parnelli Jones VPJ-1 Joe Leonard si era aggiudicato tre gare e il titolo.

Il simpatico americano voleva andare anche alla conquista della F1 con il socio Velko Vel Miletich: nel 1974 aveva fatto la sua comparsa con Mario Andretti nel GP del Canada concluso al debutto in un onorevole settimo posto con la VPJ-4 disegnata da Maurice Philippe, l’ingegnere papà della Lotus 72.

Mario Andretti, Parnelli VPJ4, GP di Gran Bretagna del 1975 Foto di: Ercole Colombo

La vettura spinta dal motore Ford Cosworth aveva mostrato un bel potenziale tecnico, ma la decisione della Firestone di abbandonare la F1 aveva messo in seria difficoltà Parnelli che poteva contare su un forte supporto economico da parte del fornitore di gomme.

Il pilota istriano, comunque, si era legato al progetto stelle e strisce: nella prima e unica stagione completa Mario aveva colto un significativo quarto posto nel GP di Svezia del 1975 e un quinto posto nel GP di Francia.

Nel momento in cui la squadra USA avrebbe dovuto mostrare il suo vero potenziale, Parnelli e Vel avevano dovuto fare i conti con una carenza di liquidità che aveva costretto il team ad abbandonare i GP dopo soli tre GP della stagione 1976.