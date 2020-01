DCR Vasser-Sullivan conferma Santino Ferrucci in Indycar

I proprietari del team, Dale Coyne, Jimmy Vasser e James "Sulli" Sullivan, hanno annunciato ieri che sarà il rookie of the year della scora Indy 500 a guidare la vettura #18, dopo aver trascorso la sua prima stagione in Indycar sulla #19.

Il 21enne del Connecticut, lo scorso anno 13esimo in campionato, con tre quarti posti all'attivo, ha detto: "Sono estremamente onorato che Dale, Jimmy e Sulli abbiamo riposto la loro fiducia in me per portare avanti questo programma. Non vedo l'ora di passare sulla vettura #18 ed iniziare i test".

Dale Coyne ha aggiunto: "Siamo molto felici di riavere Santino con noi per la stagione 2020. Ha fatto un ottimo campionato da rookie ed è stato stellare sugli ovali. Quindi siamo convinti che possa fare ancora meglio quest'anno".

"Penso che abbia sorpreso molte persone nel 2019 ed ha il potenziale per fare ancora meglio nel suo secondo anno nella serie".