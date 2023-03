Arrow McLaren rinnova la partnership con Lucas Oil

Carica lettore audio

McLaren Racing ha annunciato l'estensione pluriennale della già lunga partnership con Lucas Oil. Questo manterrà lo sponsor un partner del team Arrow McLaren che corre in Indycar.

Lucas Oil, produttore e distributore di oli e additivi per autoveicoli ad alte prestazioni, ha sede a Indianapolis. E' stata partner del team McLaren per quasi 20 anni, iniziando il suo rapporto con Sam Schmidt Motorsport nel 2004.

Con l'apertura della stagione, che avverrà dal 3 al 5 marzo a St. Petersburg, Lucas Oil continuerà a essere presente su tutte e tre le monoposto del team Arrow McLaren e sulle tute dei piloti Pato O'Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi.

Matt Dennington, Executive Director, Partnerships and Accelerator, McLaren Racing, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Lucas Oil, un partner di lunga data che è stato al fianco del team per quasi due decenni. Attraverso la crescita e i cambiamenti, il loro supporto è stato fondamentale per la nostra squadra. Non vediamo l'ora di continuare il nostro viaggio, mentre aumentiamo la presenza di Arrow McLaren con tre vetture nella NTT INDYCAR SERIES".



Sam Schmidt, proprietario del team Arrow McLaren, ha dichiarato:

"Lucas Oil è stato un campione del nostro team per quasi 20 anni e attraverso molti cambiamenti di squadra. Il rapporto con Lucas Oil è stato incredibilmente importante per il team; è stato un partner per la Indy 500 ogni anno dal 2004. Una partnership di questa durata è certamente speciale, e ripensare a come si è evoluta nel corso degli anni è una testimonianza del loro sostegno e della qualità che attribuiamo alle partnership che abbiamo come team".

Brandon Bernstein, direttore del marketing delle partnership, ha dichiarato:

"Per quasi due decenni, il team Arrow McLaren si è affidato ai nostri prodotti per ottenere prestazioni ai massimi livelli delle gare INDYCAR, ed è un onore estendere la nostra partnership nel momento in cui ampliano la loro attività con una terza partecipazione per la prossima stagione. L'impegno di Lucas Oil nel fornire i migliori oli e additivi ai suoi team di gara è il motivo per cui il nostro rapporto con Arrow McLaren ha avuto così tanto successo, e siamo entusiasti dell'opportunità di continuare a farlo per la stagione 2023 e oltre".