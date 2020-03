Anche la IndyCar si ferma, la stagione riprenderà ad aprile

Alla fine ha prevalso il buon senso. I responsabili della IndyCar avevano deciso, nella giornata di ieri, di fare disputare la prima gara stagionale, il Gran Prix di St. Petersburg, a porte chiuse, così come le gare di supporto della Road To Indy, ma oggi si è preferito non correre alcun rischio.

In un comunicato rilasciato dai responsabili della categoria è stato affermato: “Dopo una attenta considerazione, incluse le regolari comunicazioni con i nostri promoter, i funzionari sanitari e le amministrazioni cittadine per quanto riguarda il diffondersi dell’epidemia del COVID-19, abbiamo deciso di cancellare tutti gli eventi della NTT IndyCar Series sino ad aprile”.

“La stagione avrebbe dovuto iniziare col Gran Prix di St. Petersburg da oggi sino al 15 marzo per poi proseguire con la gara di Austin in programma dal 24 al 26 aprile. Anche se siamo delusi dal dover posticipare la partenza di questa stagione di IndyCar e ci mancheranno i nostri fan che ci sostengono ogni anno in ogni appuntamento, la loro sicurezza, quella dei partecipanti, dello staff, dei partner e dei media rimarrà la nostra priorità”.

“Continueremo a coordinarci con gli esperti di sanità pubblica e con i funzionari governativi per determinare i piani appropriati per riprendere il nostro programma”.