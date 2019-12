Álex Palou passa alla IndyCar nel 2020 con Dale Coyne Racing

Álex Palou ha firmato con la Dale Coyne Racing per correre la stagione 2020 in IndyCar Series.

Lo spagnolo era fra i candidati a sostituire Sébastien Bourdais - recentemente passato all'IMSA - al volante della monoposto del team statunitense che verrà gestita dal Team Goh, vincendo quindi la concorrenza che lo aveva visto giocarsi il posto con James Hinchcliffe e Sérgio Sette Câmara.

"Sono veramente entusiasta di poter correre negli Stati Uniti in IndyCar - ha dichiarato il 22enne, fresco vincitore del titolo rookie nel Super Formula giapponese - Non potevo ricevere regalo di natale più bello in anticipo, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo passo avanti nella mia carriera, in particolare Dale Coyne e Kazumichi Goh".

Coyne ha aggiunto: "Siamo molto felici di poter collaborare con il team del nostro amico Kazumichi Goh nel 2020. Abbiamo già svolto dei test a Mid-Ohio con Álex un mese fa e ci ha stupiti, è una grandissima promessa per il futuro".

Anche Goh si è mostrato soddisfatto dell'accordo: "Álex ha dimostrato di essere uno molto promettente, sono molto felice di poter portare avanti la nostra collaborazione con Coyne e vedere progressi in IndyCar. Sarà un onore partecipare alla 500 miglia di Indianapolis, uno spettacolo motoristico fantastico".

A febbraio sono previsti i primi test di sviluppo in vista del via stagionale, previsto a St. Petersburg a metà marzo.