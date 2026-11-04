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WEC | Regole 2030: anche Honda chiede chiarezza in fretta per decidere il proprio futuro

Dopo l'appello di Porsche, arriva quello della Casa giapponese per bocca del nuovo Presidente di HRC US, Kelvin Fu, che vuole sapere come organizzare progetti e budget per le Acura LMDh, messe per il momento in garage.

Heiko Stritzke Joey Barnes

Pubblicato: 4 nov 2026, 12:03

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#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou

Foto di: Art Fleischmann

Honda Racing Corporation USA ha appoggiato la richiesta di Porsche Motorsport di compiere rapidi progressi in merito ai regolamenti del FIA WEC e dell’IMSA in vista della stagione 2030 con i nuovi prototipi della Classe HYPERCAR/GTP, sottolineando la necessità di disporre al più presto di linee guida chiare per pianificare adeguatamente il proprio coinvolgimento futuro.

Il neo-nominato presidente di HRC US, Kelvin Fu, che ha recentemente assunto la guida dell’azienda subentrando a David Salters prima della gara di Indianapolis, ha confermato che Honda sta seguendo da vicino le discussioni del gruppo di lavoro tra FIA, ACO ed IMSA, nonostante abbia sospeso il programma Acura nelle competizioni IMSA adducendo come motivo i costi degli aggiornamenti (i cosiddetti Joker Evo) alle proprie vetture LMDh.

Mentre il responsabile di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, ha recentemente dichiarato di auspicare un quadro tecnico dettagliato entro Natale 2026, Fu ha spiegato che Acura si trova ad affrontare tempistiche simili nella valutazione del proprio futuro nel settore sportscar, dati i tempi necessari per la progettazione dei prototipi e le approvazioni interne del budget.

"È sicuramente un aspetto a cui prestiamo attenzione. Continuiamo a partecipare al gruppo di lavoro, quindi seguiamo da vicino tutte le norme su cui la FIA e l’ACO stanno lavorando. In termini di tempistiche, ci vogliono circa due anni, o poco più, per sviluppare un progetto pronto per le gare”, ha dichiarato Fu a Motorsport.com riguardo alla strada da seguire per le normative 2030.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

La portata dei prossimi regolamenti determinerà con quanto anticipo i Costruttori dovranno impegnare le proprie risorse. Quella che rimane una delle principali incertezze per i marchi interessati è se la formula del 2030 rappresenterà un progetto totalmente nuovo o un’evoluzione delle attuali piattaforme LMDh e LMH.

"Dipende dal tipo di norme: quali saranno le regole relative a telaio, aerodinamica, gruppo motopropulsore e così via. Si tratterà di un progetto completamente nuovo? Al momento non lo sappiamo. Da quanto si sente dire, c’è ancora una certa incertezza sulle opzioni e quindi dovremo prenderci del tempo per valutare quale sarà il nostro approccio all’intera questione".

Fu ha sottolineato che entro il prossimo anno sarà fondamentale avere chiarezza affinché i Costruttori possano gettare le basi per eventuali programmi.

"Bisognerebbe sapere più o meno come si presenterà la situazione. All'inizio del 2028 bisognerà almeno iniziare a mettere insieme la squadra, il che significa che ci dovranno essere stanziamenti di bilancio e analisi di fattibilità. Bisognerà iniziare a giustificare gran parte di ciò che stiamo facendo qui".

Kelvin Fu, David Salters

Foto di: HRC

Tre criteri per l’impegno di Acura

La valutazione delle future piattaforme tecniche si riduce a tre criteri fondamentali in HRC US/Honda: competitività, rilevanza tecnologica e allineamento con la strategia relativa al prodotto di serie.

"Ogni volta che prendiamo in esame una serie, indipendentemente da quale sia, ci chiediamo innanzitutto: primo, siamo in grado di competere? Secondo, sta sviluppando qualcosa di diverso, nuovo o interessante dal punto di vista tecnologico? Terzo, è rilevante per ciò che stanno facendo Honda o Acura? Questi sono davvero i tre aspetti fondamentali".

La tecnologia ibrida rimane un pilastro fondamentale per le auto stradali, rendendo la competizione ibrida di alto livello un elemento chiave del programma GTP di Acura nell’IMSA, nonché del coinvolgimento di Honda nell’IndyCar.

Inoltre, mantenere la libertà di progettazione per riflettere il linguaggio stilistico del marchio e garantire il controllo dei costi rimangono fattori essenziali. Era uno degli obiettivi dell’attuale regolamento Hypercar/GTP e il WEC ha indicato nel suo comunicato la “maggiore identità visiva” come uno dei capisaldi del regolamento del 2030.

La sostenibilità economica per i Costruttori rimane fondamentale in tutte le discipline agonistiche; pertanto, gli aggiornamenti Joker Evo saranno vietati in base al nuovo regolamento, con l’obiettivo di garantire un periodo di cinque anni di competizioni per ogni investimento effettuato.

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