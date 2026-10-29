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WEC | Porsche ha fretta: "Entro Natale vorremmo sapere le regole Hypercar 2030 per decidere"

Il Vice Presidente del Motorsport di Weissach, Thomas Laudenbach, spera di trovare una prima bozza del regolamento sotto l’albero di Natale, in modo da capire come iniziare ad organizzare un futuro del marchio nella Classe Regina del Mondiale, lasciata quest'anno non senza polemiche.

Heiko Stritzke Joey Barnes

Pubblicato: 29 ott 2026, 14:00

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#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Il possibile ritorno di Porsche Motorsport nel FIA WEC e alla 24h di Le Mans potrebbe realizzarsi a patto che le regole della Classe HYPERCAR per la stagione 2030 vengano stilate a breve.

Il Vice Presidente della sezione Motorsport della Casa di Weissach, Thomas Laudenbach, ha infatti chiesto a FIA ed ACO di presentare già entro la fine di quest’anno un quadro normativo tecnico dettagliato, per poter prendere decisioni con largo anticipo.

Sebbene le due Federazioni, in occasione della 24 Ore di Le Mans 2026, abbiano anticipato i primi punti chiave del regolamento 2030, rimangono ancora aperte alcune questioni decisive. Non è chiaro, ad esempio, l’esatta ripartizione della potenza tra motore elettrico e motore a combustione.

Sono invece già stati definiti la fine dell’attuale dualismo LMH/LMDh, il divieto della trazione integrale e dell'utilizzo di “Evo-Joker”, con un maggiore richiamo estetico alle vetture di serie, nonché il mantenimento della propulsione ibrida con un peso base di 1.040kg, oltre ad una potenza di base leggermente superiore a 520 kW.

Per garantire ai Costruttori un tempo di preparazione sufficiente per la valutazione dei concetti tecnici, Porsche sollecita una rapida definizione del quadro normativo.

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

"Abbiamo una procedura specifica in seno alla FIA con il Consiglio Mondiale e i suoi membri non si riuniscono tutti i giorni", spiega Laudenbach in un’intervista a Motorsport.com*.*

"Penso che sarebbe importante avere almeno un quadro di riferimento più dettagliato quest’anno. Non parlo di regole e regolamenti definitivi, ma di un buon quadro di riferimento. Se fosse pronto entro la fine dell’anno, sarebbe fantastico".

Sebbene l’attuale era dei prototipi garantisca ai Costruttori e alle serie griglie di partenza al completo, Laudenbach ritiene che sia necessario intervenire – in particolare dopo il ritiro di diverse Case per vari motivi, tra cui anche la stessa Porsche dal WEC.

"Nel mondo delle corse c’è anche il rischio di rovinare tutto, proprio ora che siamo al culmine del successo. Le regole per il 2030 e oltre sono estremamente importanti per il futuro delle competizioni con i prototipi".

"Siamo seduti allo stesso tavolo con gli altri Costruttori, la FIA e l’ACO, quindi siamo coinvolti. Ma abbiamo anche una grande opportunità, perché dal 2023, con le LMDh e le LMH nell’IMSA e nel WEC, abbiamo imparato tutti insieme moltissimo".

"Penso che questo ci dia anche la possibilità di fare un ulteriore passo nella giusta direzione. Infatti, non appena si corre, si individuano anche i punti deboli, il che è del tutto normale quando si fa qualcosa di nuovo. E se riusciamo a ottimizzare qualcosa che è già fantastico, per renderlo ancora migliore in vista del 2030, allora è un bene".

Thomas Laudenbach, Forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Accoglienza positiva per il rinnovo del contratto WEC

Per Laudenbach è importante un rigoroso controllo dei costi senza troppi interventi da parte dell’organizzatore: "Liberarsene completamente sarà difficile, ma penso che ci siano buone possibilità di ridurne al minimo l’influenza, e questo renderebbe felici tutti. Per me sarebbe una vera evoluzione di ciò che è stato creato finora".

Laudenbach si dice inoltre sollevato per il rinnovo decennale del contratto tra FIA ed ACO, dopo le notizie su possibili disaccordi tra le due organizzazioni: "Sono decisamente ottimista, perché se la collaborazione fosse stata interrotta in qualche modo, non sarebbe stato un bene né per il WEC né per Le Mans".

"Sono contento che sia stato firmato, perché questo significa che si va avanti. Abbiamo un Mondiale Endurance con Le Mans nel suo calendario".

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