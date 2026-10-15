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WEC | Cadillac-Jota già sul 2027: arrivano Da Costa e Taylor, salutano Lynn e Bourdais

Il team angloamericano pensa già alla prossima stagione, con il portoghese e lo statunitense che saranno a bordo delle V-Series.R assieme ai confermati Nato, Stevens, Bamber e Aitken. Confermati gli addii all'inglese, che andrà in McLaren, e al francese. Annunciati anche i piloti IMSA.

Francesco Corghi

Modificato: 15 ott 2026, 13:26

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#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Norman Nato, Will Stevens, Ricky Taylor

Foto di: JEP

Cadillac Racing e il Team Jota guardano già al 2027, annunciando gli ingaggi di António Félix da Costa e Ricky Taylor per la nuova stagione del FIA World Endurance Championship.

Il portoghese, che da tempo era ormai ai saluti con Alpine, torna nella squadra inglese con cui era stato protagonista sia in LMP2 che nella annata in Classe HYPERCAR con la Porsche 963.

“È davvero speciale tornare in Jota: ho ricordi meravigliosi legati a questa squadra, abbiamo ottenuto grandi risultati insieme e ho ancora tanti amici qui, quindi, per molti versi, è come tornare a casa", commenta Da Costa.

"Allo stesso tempo, si tratta di una sfida completamente nuova, che mi entusiasma enormemente. Il team ha dimostrato di cosa è capace ai massimi livelli e torno con un unico obiettivo: lottare per vittorie e campionati”.

Per Taylor è invece la conferma di aver convinto dopo l'uscita in quel di Austin, dove era salito a bordo della V-Series.R in sostituzione di Alex Lynn.

“Sono incredibilmente onorato di unirmi al team per la stagione 2027. Gareggiare a tempo pieno in un Mondiale FIA ​​è un’opportunità che non ho mai avuto prima; sono entusiasta di questa prospettiva e di entrare a far parte di una scuderia che, nel corso degli anni, ha collezionato podi e vittorie sulla scena mondiale", dice lo statunitense.

"Conosco già molti membri del team e diversi piloti grazie alla mia esperienza nell’IMSA; inoltre, quest’anno ho avuto l’occasione di gareggiare con la Cadillac-Jota ad Austin, quindi mi sento già perfettamente a mio agio. Non vedo l’ora di iniziare”.

E proprio il sopracitato Lynn non farà parte della formazione, destinato alla McLaren, così come Sébastien Bourdais, mentre vengono confermati Jack Aitken, Earl Bamber, Norman Nato e Will Stevens.

“Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme nelle ultime due stagioni. Unirmi a Jota con Cadillac ha rappresentato una nuova sfida per tutti noi; è stato estremamente gratificante vedere i progressi del programma e contribuire a ottenere risultati importanti lungo il percorso", ha dichiarato nei suoi saluti Bourdais.

"Ho apprezzato molto la collaborazione con tutto il team e il proseguimento del mio rapporto con Cadillac; nutro grande rispetto per le persone coinvolte in questo progetto. Mancano ancora due gare alla fine della stagione, quindi ora il mio obiettivo è fare del nostro meglio insieme e chiudere in bellezza".

Lynn aggiunge: “Ho vissuto un’esperienza fantastica con Jota negli ultimi due anni e con Cadillac Racing negli ultimi cinque. Porterò sempre con me ricordi meravigliosi. Ho avuto l'onore di conquistare quattro Pole Position nel WEC alla guida di questa vettura, inclusa quella speciale di Le Mans, e di far parte dell'equipaggio che ha ottenuto il primo podio assoluto a Le Mans, la prima vittoria assoluta nel WEC e due vittorie assolute alla 12 Ore di Sebring".

"Ringrazio tutte le persone coinvolte, sia in GM che nei team per cui ho avuto la fortuna di correre; spero di avervi reso orgogliosi. Ho sempre dato il massimo e continuerò a farlo nelle ultime due gare".

Sam Hignett, Direttore e co-fondatore del Team Jota, afferma: “Siamo estremamente entusiasti della nostra formazione di piloti per il 2027. Con Antonio e Ricky accogliamo due ragazzi di grande talento che conoscono già bene il team e ne comprendono appieno la filosofia. Entrambi portano con sé un bagaglio di esperienza notevole, ma, aspetto altrettanto importante, sono ottimi uomini squadra e si integreranno perfettamente nel gruppo che abbiamo già costruito".

"Insieme a Jack, Earl, Norman e Will, crediamo di avere una formazione formidabile per il 2027, dotata dell'esperienza, della velocità e dello spirito di squadra necessari per raggiungere grandi traguardi".

Il suo collega David Clark gli fa eco: “Desidero ringraziare Alex e Seb per il loro straordinario impegno e per il contributo dato al team, sia in pista che fuori. Entrambi hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso della squadra insieme a Cadillac, contribuendo a consolidare il programma ai vertici del FIA WEC e rendendosi protagonisti di alcune delle prestazioni più memorabili".

Eric Warren, Vicepresidente di Cadillac Motorsports, chiosa: “Siamo lieti di accogliere Antonio e Ricky in Cadillac per il 2027. Entrambi i piloti apportano al team esperienza, una comprovata capacità di vincere e competenze tecniche. In un campionato in cui il lavoro di squadra e l'intesa sono elementi vitali, Ricky e Antonio possono contare su un rapporto di lunga data con tutto il team Cadillac. Insieme a Jack, Earl, Norman e Will, costituiscono una solida base per la prossima stagione".

"Sébastien e Alex hanno dato un contributo importante a Cadillac Racing e alla crescita di questo programma nel corso dei molti anni trascorsi con la squadra. Sebbene questo specifico capitolo si concluda qui, il loro impegno e il loro apporto saranno sempre apprezzati; rimarranno membri stimati e importanti della famiglia Cadillac".

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Pronte anche le formazioni IMSA di AXR e WTR

Contestualmente, in Cadillac hanno definito già anche le formazioni per la stagione 2027 dell'IMSA SportsCar Championship, dove le tre V-Series.R continueranno ad essere preparate dai team Action Express Racing e Wayne Taylor Racing.

Al volante della LMDh telaiata Dallara #31 con la livrea Whelen ci saranno per tutto l'anno Aitken e Frederik Vesti, mentre Bamber si unirà alla coppia per le gare di Endurance Cup.

"Sono davvero entusiasta per la stagione 2027. Il 2026 è stato, nel complesso, un anno incredibile; ho vissuto un’esperienza fantastica con il team. Sono orgoglioso di tutti noi: meccanici, ingegneri e piloti; abbiamo svolto un lavoro straordinario", dice Vesti, che ha contribuito alla conquista del titolo in Classe GTP da parte del team americano.

"Guardando al 2027, sono molto motivato ed entusiasta, questa volta a tempo pieno per tutti i nove round dell’IMSA. È sempre stato parte del piano con il team; fare qualche anno di apprendistato per poi compiere il salto di qualità e lottare per il campionato; non vedo l’ora!"

"Mantenere la continuità all’interno della squadra per me significa molto. Credo che il nostro sia, di gran lunga, l’equipaggio più forte in griglia e non vedo l’ora di proseguire questo percorso. Grazie quindi a Gary Nelson, a tutto il team Action Express e, naturalmente, a GM e Cadillac per il rinnovo; sono davvero entusiasta per il futuro".

Aitken difenderà invece il titolo piloti appena vinto alla Petit Le Mans: “Sono entusiasta di tornare nell’IMSA con Cadillac-AXR per difendere i nostri titoli. Negli ultimi anni abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale e sappiamo che la concorrenza sarà agguerrita come sempre; non vedo l’ora di arrivare a Daytona per riprendere esattamente da dove avevamo interrotto".

"La continuità nell’equipaggio, insieme a Fred ed Earl, è un grande punto di forza: c’è un’intesa fantastica tra noi. Sarà anche bello vedere Fred impegnato in un numero maggiore di gare quest’anno".

Anche Bamber rimane in squadra: “Non vedo l’ora di tornare sulla Cadillac #31 il prossimo anno. Credo che quanto costruito nelle ultime due stagioni sia qualcosa di eccezionale; per il team è stato fantastico conquistare un altro campionato IMSA, così come lo è stato per Jack, che ha vinto il suo primo titolo nella categoria. Ora siamo tutti concentrati sul grande obiettivo: Daytona. Puntiamo a regalare a Cadillac e Whelen la loro prima vittoria alla 24h nell’era GTP".

Gary Nelson, Direttore Generale di Action Express Racing, commenta: “Siamo molto soddisfatti della nostra formazione di piloti, che abbiamo confermato per il 2027, con l’unica variazione rappresentata dal passaggio di Fred a un impegno a tempo pieno, mentre Earl si dedicherà alle gare endurance".

"Abbiamo una grandissima stima per tutti e tre; sono stati loro a conquistare il campionato con la Cadillac Whelen #31. Non vediamo l’ora di difendere i nostri titoli e credo che non ci sia modo migliore per iniziare l 2027 se non con un’ottima prestazione a Daytona".

#10 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Passando invece alla Wayne Taylor Racing, confermati Ricky Taylor e Filipe Albuquerque come titolari della vettura #10, sulla quale vedremo Stevens per le gare più lunghe, mentre la #40 verrà condivisa da Jordan Taylor e Louis Delétraz, che avranno Nato come terzo componente dell'equipaggio.

“La continuità e la coerenza all'interno della scuderia GTP di Cadillac Racing sono state fondamentali per i nostri progressi con la vettura. La possibilità di far ruotare i piloti tra i vari programmi, consolidando al contempo un rapporto che dura da diverse stagioni, ci ha aiutato concretamente a crescere passo dopo passo e a maturare esperienza trasversale tra i vari progetti”, sostiene R.Taylor.

D'accordo anche Albuquerque: “L'idea di proseguire il mio percorso con Cadillac mi entusiasma molto. Per un pilota, non c'è nulla di più importante che percepire il pieno impegno da parte del Costruttore per cui corre. Quando scendo in pista, do il 100% e so che Cadillac fa altrettanto; i programmi in cui è coinvolta ne sono la dimostrazione".

"Sarà il mio settimo anno con il marchio e non potrei essere più felice. Sfrutteremo la pausa tra una stagione e l'altra per evolverci e puntare a ottenere ulteriori vittorie nel 2027".

Dello stesso tenore anche Stevens: “La continuità nella formazione dei piloti è cruciale per costruire un successo a lungo termine. Non c'è sensazione migliore che arrivare a Daytona, all'inizio di un nuovo anno, conoscendo già tutti i membri del team e ogni minimo dettaglio che richiede tempo per essere appreso".

"In questo modo, una volta in pista, possiamo concentrarci esclusivamente sulla prestazione. Quando tutti lavorano in sintonia verso un obiettivo comune durante la pausa invernale, si crea la ricetta perfetta per il successo; sono convinto che il 2027 sarà un anno davvero speciale".

J.Taylor dichiara: “Negli ultimi due anni, come gruppo di piloti, siamo cresciuti enormemente insieme. Si respira l'aria di un'unica grande squadra, anche se, una volta in pista, ci troviamo al volante di due vetture distinte. Nelle gare endurance, è raro trovare piloti capaci di mettere da parte il proprio ego per dare priorità al team, ma è esattamente ciò che accade con la nostra formazione".

"Siamo tutti qui per vincere e siamo pronti a fare tutto il necessario per raggiungere il gradino più alto del podio. È stato fantastico lavorare con Louis in questi anni: abbiamo trovato un'intesa perfetta, che ci permette di ottenere il massimo non solo da noi stessi, ma dall'intera squadra. Affronto il 2027 con grande fiducia".

Delétraz lo segue: “Nelle gare endurance, ogni dettaglio conta. La continuità e le dinamiche di squadra sono fondamentali, ed è fantastico poter contare proprio su questo per il 2027 in Cadillac Wayne Taylor Racing".

"L’approccio basato su un’unica struttura operativa ha funzionato bene quest’anno e sono felice che si possa proseguire su questa strada, schierando tre vetture nell’IMSA. Ci sproniamo a vicenda e, in questo modo, impariamo qualcosa di nuovo a ogni fine settimana".

Nato conclude: “La costanza all’interno di un team è un aspetto cruciale. A questo livello di prestazioni, tutto ruota attorno ai dettagli. Poter contare su un mix di piloti dotati di grande esperienza sia nell’IMSA che nel WEC ci permette di trarre il massimo da entrambi i campionati, rendendo il nostro pacchetto, e il tempo trascorso al volante della Cadillac V-Series, ancora più efficiente".

"WTR è una squadra di grande esperienza; l’atmosfera al suo interno è straordinaria e tra noi piloti c’è un’ottima intesa, una cosa che non si riscontra sempre in un team. Sfrutteremo certamente questo punto di forza per valorizzare al meglio il nostro pacchetto e far brillare Cadillac WTR. Grazie a Cadillac e a WTR per la fiducia riposta in me.”

Il proprietario Wayne Taylor, chiude: “La continuità è fondamentale e sono entusiasta di tornare nel 2027 con la stessa formazione di piloti. È un piacere riaccogliere Norman Nato sulla #40; faremo tesoro del bagaglio di esperienza che porterà con sé dal WEC. Visti la nostra vittoria e il doppio podio a Road America, oltre ai piazzamenti a podio ottenuti a Detroit e alla Petit Le Mans, sono certo che abbiamo il mix di piloti ideale e non vedo l’ora di iniziare i test”.

La stagione 2027 scatterà a fine gennaio con la 24h di Daytona e per l'occasione le tre Cadillac avranno anche un quarto pilota ciascuna, ma gli annunci verranno dati più avanti.

"Siamo orgogliosi di portare lo slancio della nostra stagione 2026, culminata con la conquista del titolo, nel 2027, grazie a una formazione di piloti che unisce una comprovata esperienza nell'IMSA, prestazioni da titolo e la profondità necessaria per competere nell'intero calendario GTP", ha terminato Warren.

"I nostri tre programmi con la Cadillac V-Series.R hanno dimostrato una costanza e un ritmo straordinari; questo organico offre a ciascun team una solida base per la stagione 2027. L'obiettivo è chiaro: difendere i nostri titoli, continuare a consolidare la tradizione di Cadillac nelle gare endurance e puntare al successo in ogni appuntamento, a cominciare da Daytona".

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