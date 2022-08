IMSA | VIR: Pfaff Porsche e Winward Mercedes conquistano la vittoria

Carica lettore audio

GTD Pro

Il poleman Ross Gunn con la Aston Martin Vantage di Heart of Racing ha preso il comando fin dall'inizio della gara, mentre Matt Campbell non ha avuto problemi a infilare la Porsche 911 GT3 R di Pfaff all'interno della Corvette C8.R di Antonio Garcia per conquistare il secondo posto. La BMW M4 di Connor De Phillippi e la Lexus RC F di Jack Hawksworth hanno conquistato il quarto e il quinto posto.

Nei primi cinque giri, questo quintetto è rimasto racchiuso in soli 2 secondi. Garcia ha fatto pressione su Campbell, ma è stato Hawksworth a fare la prima mossa, passando De Phillippi e conquistando il quarto posto al settimo giro. Al giro successivo, il pilota della Lexus ha fatto segnare il giro più veloce della gara fino a quel momento, iniziando a ridurre il distacco da Garcia. In questo modo, ha allungato su De Phillippi, ma con tutti i piloti che hanno corso in modo molto conservativo, la BMW è stata in grado di recuperare quando il pilota ha scelto. Al 22° giro, solo 3,3 secondi separavano i primi cinque.

La Corvette Racing ha fatto rientrare Garcia per consentire a Jordan Taylor di prendere il suo posto al 26° giro, mentre Hawksworth è rimasto a bordo della Lexus quando è rientrato. Quando i restanti piloti sono usciti dai box, la C8.R gialla era in testa con 10 secondi di vantaggio, davanti a Matthieu Jaminet, che aveva preso il controllo della Porsche Pfaff, che aveva saltato anche la Aston HoR di Gunn. De Phillippi, che è stato l'ultimo a rientrare ai box e a passare il testimone a John Edwards, era ora a 21 secondi dalla testa della corsa e a nove dal quarto posto: una dimostrazione drammatica dei vantaggi di una sosta anticipata rispetto a una sosta ritardata.

Sotto la gialla a 75 minuti dalla fine, tutte e cinque le vetture si sono fermate, ma ora la Corvette aveva bisogno di più carburante, dato che aveva effettuato il pit stop anticipato l'ultima volta, quindi Taylor è rientrato in quarta posizione di classe, e davanti a sé c'erano la Porsche di Jaminet e la BMW di Edwards, davanti a Ben Barnicoat, che aveva rilevato la Lexus #14. La seconda sosta della HoR è stata disastrosa e, con Alex Riberas a bordo dell'auto, la vettura si è ritrovata al 14° posto in classifica generale e ha ricevuto un drive through per i lavori ai box fuori dal suo box.

Dopo la ripartenza, Jaminet ha perso tempo dietro a vetture GTD fuori strategia, ma a poco meno di un'ora dalla fine ha passato l'Aston del Magnus Racing di Andy Lally per conquistare la testa della classifica. Questo sembra aver spronato Taylor a scatenarsi con la Corvette, e ha passato sia la Lexus di Barnicoat sia la BMW di Edwards per conquistare la seconda posizione, ora a tre secondi dalla Porsche di Pfaff. Tuttavia, proprio mentre passava l'Aston Martin GTD di Lally, Taylor si è fermato ai box, ma senza cambiare le gomme e con una sosta recente. Anche Edwards e Barnicoat si sono fermati un giro dopo, ma mentre Edwards ha montato quattro pneumatici nuovi, la Lexus ha optato per il solo carburante, come la Corvette.

Un giro dopo, Jaminet si è fermato ai box e Pfaff ha montato solo le gomme posteriori, e ne è uscito ancora davanti a Taylor, ma dietro alla HoR Aston Martin penalizzata, anche se Riberas avrebbe dovuto fare una terza sosta per il carburante.

Jaminet e Taylor, a tre secondi di distanza l'uno dall'altro, hanno passato l'Aston negli ultimi 16 minuti, e sicuramente la Porsche di Pfaff ha preceduto Taylor di soli 0,823 secondi. La sosta tardiva di Riberas ha permesso a Barnicoat di conquistare il terzo posto, mentre Riberas ha preceduto di 11 secondi la BMW di Edwards.

GTD

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis Photo by: Art Fleischmann

Russell Ward ha convertito la sua pole in una leadership di classe fin dall'inizio della gara, con la sua Mercedes AMG GT3 che ha preceduto l'Acura NSX del Rick Ware Racing di Aidan Read davanti alla BMW M4 del Paul Miller Racing di Madison Snow, che iniziando la gara ha vinto l'IMSA Michelin Sprint Cup. Alle spalle di Snow si sono piazzati Robert Megennis con la Lamborghini Huracan del Carbahn with Peregrine Racing, Mike Skeen del Team Korthoff Motorsports, Robby Foley con la BMW del Turner Motorsports e Roman de Angelis con la Aston Martin del Pro-Am.

Purtroppo Jaden Conwright è stato costretto a rientrare ai box e al paddock della Lamborghini Huracan di NTE/SSR quando il suo motore è esploso nel corso del primo giro.

Al 15° giro, questi sette piloti avevano guadagnato 4 secondi sulla Lexus di Frankie Montecalvo e 18 secondi sul resto dello schieramento, mentre davanti Ward aveva un margine di 1,8 secondi su Read.

Una volta completato il tempo minimo di guida (45 minuti) al 23° giro, il Turner Motorsport ha immediatamente fatto rientrare la sua M4, ma in realtà Foley è rimasto a bordo. Essendo uno dei piloti Am più veloci e con gomme fresche e aria pulita, il team aveva grandi speranze di saltare diverse vetture che aveva inseguito e che stavano tutte girando con le Michelin con cui si erano qualificate.

Si è trattato di un'ottima strategia, con WeatherTech Racing, Wright Motorsports e Team Hardpoint che, dopo aver fatto rientrare le loro auto ai box, hanno fatto montare i loro piloti Pro, con Jules Gounon, Jan Heylen e Katherine Legge che sono partiti con le gomme nuove. Quest'ultima, tuttavia, è andata in testacoda durante il suo giro di lancio.

Ciò ha naturalmente innescato una serie di soste, ma Winward Racing ha avuto un possibile guasto al cannone della ruota, per cui la Mercedes è precipitata in fondo all'ordine.

La tattica di Turner e la guida di Foley si sono rivelate entrambe perfette, e così la BMW #96 è balzata dalla sesta posizione al comando davanti all'Acura RWR di Read, a Stevan McAleer, che ora pilotava la Mercedes del Team Korthoff, a Bryan Sellers, che aveva sostituito Snow sulla BMW del PMR, a Jeff Westphal, ora sulla Lambo del Carbahn Peregrine, a Maxime Martin, ora sulla seconda Aston del HoR, e a Philip Ellis, ora sulla Winward Benz.

Purtroppo per il Team Korthoff, McAleer ha dovuto portare la Mercedes ai box appena cinque giri dopo aver preso il posto di Skeen. Il problema è stato diagnosticato come una ruota posteriore destra allentata.

Il secondo stint è stato animato dalla battaglia tra Read e Sellers per la seconda posizione, che alla fine si è risolta a favore del pilota della BMW con una piccola spinta alla curva 1 che ha fatto allargare l'Acura. Sellers si è allontanato per cercare di avvicinare il collega della BMW Foley, che aveva accumulato un vantaggio di 7 secondi. A Read non restava che cercare di contrastare Westphal, Martin, Ellis e Aaron Telitz sulla seconda Lexus.

Subito dopo Westphal, che ha superato Read per conquistare il terzo posto, Ellis ha cercato di passare l'Aston Martin di Martin attraverso le Esses, è andato largo e ha raccolto uno striscione WeatherTech, trascinando i detriti sulla pista. Ellis si è portato in testa di una sola posizione, a vantaggio della Lexus di Telitz.

I detriti hanno causato la prima gialla completa, e Turner ha sofferto per lo stesso motivo della Corvette in GTD Pro: la prima sosta anticipata ha fatto sì che la M4 avesse bisogno di più carburante, e quindi Bill Auberlen, che aveva sostituito Foley, si è ritrovato sesto di classe. Andy Lally (Magnus Racing) e Legge (Hardpoint), fuori strategia, erano in testa, davanti alle vetture GTD Pro, ma al netto Sellers precedeva Telitz, Martin, Westphal ed Ellis.

Alla ripartenza, Ellis ha tamponato la Lambo di Westphal, spingendo la carrozzeria posteriore destra sul suo pneumatico, causando la foratura della vettura Carbahn Peregrine. Ryan Eversley ha dovuto scontare un drive-through con l'Acura RWR dopo che la vettura è stata servita da troppe persone sul muretto dei box.

Sellers e Telitz erano a un secondo di distanza in testa al gruppo (e in testa alla classifica generale) a 30 minuti dalla fine, mentre Ellis aveva retrocesso Auberlen, poi Martin, per spingere la Mercedes del Winward Racing in terza posizione e cercare di ridurre il distacco di sette secondi dai leader.

Sellers ha effettuato il pit stop a 21 minuti dalla fine, ricevendo solo le gomme del lato sinistro, ma è arrivato dietro a Jan Heylen sulla Porsche del Wright Motorsports, che aveva effettuato la terza sosta insieme alle vetture GTD Pro.

Telitz è rientrato in pista e Vasser Sullivan l'ha rifornito di carburante per poco più di tre secondi, per poi emergere davanti a Heylen, ma solo per un pelo, e far retrocedere la Porsche verso Sellers. Auberlen ha passato Martin per il secondo posto a 14 minuti dalla fine, ma è rientrato ai box due minuti dopo.

A nove minuti dalla fine, Ellis ha ritirato la Mercedes per un rifornimento di carburante, lasciando Martin davanti a tutti, ma la vettura di Winward è emersa molto prima della battaglia tra Telitz e Heylen e Sellers, in cui Sellers ha sfruttato al massimo le sue gomme fresche sul lato destro per passare Heylen a meno di cinque minuti dalla fine e poi retrocedere rapidamente anche Telitz.

Davanti, Martin stava chiaramente cercando di portare la sua Aston HoR alla bandiera a scacchi, ma ha dovuto cedere la testa della corsa all'impetuoso Ellis. Tuttavia, il suo margine su Sellers era tale che Martin è riuscito a recuperare un notevole secondo posto, anche se ha inevitabilmente esaurito il carburante nel giro di rallentamento.