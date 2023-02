Video | Ceccarelli: "La 24 ore di Daytona come una gara sprint" In questo nuovo appuntamento di Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano in che modo i piloti riescono a gestire lo stress e la stanchezza in una gara di durata come la 24 ore di Daytona...