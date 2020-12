Ufficiale: Kevin Magnussen va in IMSA con Ganassi nel 2021

Essendo in uscita dalla Haas e dalla Formula 1 a fine stagione, Magnussen aveva lasciato intendere di voler prendere in considerazione un'avventura negli Stati Uniti, ripercorrendo in un certo senso la strada già percorsa in passato dal padre Jan.

Motorsport.com aveva rivelato il mese scorso che Magnussen era destinato ad unirsi alla Chip Ganassi Racing, che nel 2021 farà il suo ritorno sulla scena dei prototipi proprio in IMSA.

Il team schiererà una Cadillac DPi-V.R. nella categoria top della serie, avendo concluso il programma legato alla Ford alla fine del 2019.

La Chip Ganassi Racing ha annunciato oggi che Magnussen ha firmato per l'intera stagione 2021 e che dividerà il volante con un due volte vincitore della 24 Ore di Daytona, l'olandese Renger van der Zande.

"Se sei un pilota professionista in qualsiasi parte del mondo, conosci il nome di Chip Ganassi e ciò che rappresenta per il motorsport" ha detto Magnussen.

"Chip ha costruito una delle migliori organizzazioni al mondo, sia dentro che fuori dalla pista, e basta guardare nella storia per vedere l'enorme quantità di successi accumulati, soprattutto per quanto riguarda i prototipi".

"E' una grande opportunità per me poter contare su questo team, su Renger e sulla Cadillac. Non vedo l'ora di iniziare a conoscere la squadra e a prepararmi per la stagione 2021".

"Una delle cose che mi ha colpito è stato sentire che, come ex pilota, Chip ha sempre voluto creare e costruire una squadra per la quale avrebbe voluto guidare", ha aggiunto van der Zande.

"L'ha certamente fatto, perché i risultati parlano da soli in tutti i campionati in cui ha corso in giro per il mondo. Penso che Kevin ed io siamo entrambi entusiasti a dir poco, ed impazienti di iniziare la stagione 2021 a Daytona".

Per quanto riguarda le gare più lunghe, la squadra per ora ha detto che confermerà i piloti che completeranno l'equipaggio in un secondo momento.

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, uno dei due posti disponibili per la 24 Ore di Daytona dovrebbe essere preso da Scott Dixon, che nel 2016 ha già vinto la classica della Florida in coppia con van der Zande.