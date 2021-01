Ufficiale: anche Acura avrà la LMDh per IMSA e FIA WEC

Anche la Acura Motorsports abbraccia ufficialmente il progetto LMDh che le consentirà di correre nella nuova categoria dal 2023.

Con un comunicato molto breve, nel quale viene solo indicato che c'è il 'Sì' alla costruzione della macchina, anche il marchio statunitense di Honda accetta la sfida che unirà i concorrenti di IMSA WeatherTech SportsCar Championship e FIA WEC/ACO, con ulteriori dettagli che verranno forniti più avanti nel corso di questa stagione.

"Tutti noi dell'IMSA siamo entusiasti della risposta al concetto LMDh e di convergenza mondiale - ha detto il Presidente dell'IMSA John Doonan - Dati gli impegni già annunciati e il numero di Costruttori che continuano a studiare la LMDh come piattaforma di marketing e tecnologia, c'è una quantità enorme per un'impennata futura del nostro sport".

"I nostri fedeli appassionati in tutto il mondo sono in attesa di una vera e propria sorpresa e Acura ha un eccezionale record di successi nelle corse coi prototipi. Io stesso li ho visti da fan sin da giovane e negli ultimi anni da addetto ai lavori. A nome di IMSA, sono orgoglioso di continuare a lavorare con Acura e assieme agli altri per continuare a far crescere il nostro sport".

Quest'anno le Acura DPi stanno correndo in IMSA nelle mani dei team Meyer Shank Racing e Wayne Taylor Racing dopo le avventure con il Team Penske.

"E' una notizia entusiasmante per tutto il nostro team - ha commentato Michael Shank - Sappiamo che sarà una sfida ad altissimo livello ed essendo con loro da 5 anni posso dire che il progetto non sarà secondo a nessuno. Non vedo l'ora di sapere come sarà questo pacchetto".