Porsche: 36 Ore di test a Sebring, anche Wehrlein prova la LMDh In Florida la 963 gestita dai tecnici della Casa di Weissach e del Team Penske ha girato per un giorno e mezzo in quello che è stato il test endurance più lungo mai affrontato. Tra i 9 piloti impegnati era presente anche il tedesco, che potrebbe rientrare in un programma il prossimo anno.